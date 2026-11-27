Die riesige LEGO 'U.S.S. Enterprise NCC-1701-D' mit 3.600 Teilen ist am Black Friday stark reduziert
Das Kult-Raumschiff aus 'Star Treck: TNG', die U.S.S. Enterprise NCC-1701-D', ist am Black Friday als LEGO-Set reduziert.
Wenn das ikonische Intro von “Star Trek: The Next Generation” läuft und die “U.S.S. Enterprise NCC-1701-D” majestätisch durch das All gleitet, schlägt jedes Sci-Fi-Herz sofort höher.
Genau dieses Gefühl könnt ihr euch jetzt als beeindruckendes LEGO-Display-Modell ins Regal holen. Denn Amazon haut das gewaltige LEGO-Icons-Set am Black Friday zu einem starken Deal-Preis raus. Ihr spart satte 16 Prozent auf dieses riesige Klemmbaustein-Highlight für Erwachsene. Wenn ihr also schon immer mit dem Kauf dieses Monster-Sets geliebäugelt habt, dann ist jetzt ein guter Moment gekommen!
Das 3.600 Teile starke LEGO Icons Set der “U.S.S. Enterprise NCC-1701-D” ist am Black Friday bei Amazon um 16 Prozent reduziert. Mit einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen kommt das Bauset bei Käufern der Zielgruppe extrem gut an und richtet sich gezielt an erwachsene Baumeister und Trekkies. Neben einem stabilen Display-Ständer inklusive Typenschild bietet das Raumschiff jede Menge liebevolle Details aus der Kultserie.
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