Die Ringe der Macht: Kritik an dritter Amazon-Staffel und Gundabad-Mission

Amazon Prime Video startet die dritte Staffel von Die Ringe der Macht. Kritiker bemängeln fehlende Originalität im Vergleich zu Der Herr der Ringe und eine abrupte Handlung in Gundabad.

Amazon Prime Video hat die ersten vier Folgen der dritten Staffel der Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" veröffentlicht. Diese Produktion gilt als die teuerste aller Zeiten und umfasst insgesamt acht Episoden. Zwei weitere Folgen werden am 18. November folgen, während die letzten zwei am 25. November online gehen werden.

Kritik an mangelnder Innovation der Serie

Viele Zuschauer und Kritiker bemängeln, dass die Amazon-Serie sich zu stark vor dem großen Vorbild "Der Herr der Ringe" verneigt. Obwohl die Rückkehr nach Mittelerde für Fantasy-Fans ein Fest ist, bleibt die Unterhaltung an einigen Stellen enttäuschend. Die Serie versucht zwar, Lücken im Kanon durch Neuerfindungen zu füllen, doch dieser Ansatz geht nicht immer auf.

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Die erste Folge beginnt mit dem Kennenlernen von Galadriel. Die vierte Episode endet mit dem Wiedersehen der Charaktere nach vielen Jahren, wobei Galadriel zuvor glaubte, ihr Mann sei tot. Dieser narrative Aufbau erinnert stark an die legendäre Reise der Hobbits Frodo, Sam und Gollum aus dem Peter-Jackson-Epos.

Neue Figuren und Mission in Gundabad

Ein zentraler Unterschied besteht darin, dass das Trio in "Die Ringe der Macht" nicht den Einen Ring zerstören muss. Stattdessen begeben sie sich zur Festung Gundabad, um die gefangene Schmiedin Maitalle zu befreien. Diese Figur könnte entscheidend sein, um Sauron bei der Schmiede des Einen Rings zu stoppen.

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Marnûkh, Galadriel und Arondir bilden eine Schicksalsgemeinschaft, die zunächst von Misstrauen geprägt ist. Im Verlauf der Reise wachsen sie jedoch zusammen. Marnûkh fungiert dabei als Gegenentwurf zu Gollum und gibt der Ork-Gemeinschaft mehr Tiefe, indem er zum Beispiel Gedichte rezitiert.

Abruptes Ende der Gundabad-Handlung

Trotz der gelungenen Szenen zwischen den Hauptcharakteren endete die Mission in den Verliesen von Gundabad abrupt und plump. Die mysteriöse letzte Elbenschmiedin Maitalle lag tot in ihrer Zelle. Dies führte dazu, dass die Gruppe nur einer Nebelkerze folgte, um Celeborn aus einer Gefängniszelle zu befreien.

Diese Entscheidung wirkt auf Kenner der Vorlage wie eine Enttäuschung, da sie eigentlich ein anderes Ziel erreichen wollten. Marnûkh, der als spannender Charakter aufgebaut wurde, musste das Zeitliche segnen, ohne seine volle Wirkung entfalten zu können. Die Geheimnisse von Celebrimbor, die Maitalle bewahrt, bleiben somit ungelöst.

Zukunft der Serie und moralische Dilemmata

Die Frage bleibt offen, wie die Serie mit den offenen Fragen umgehen wird. Werden Galadriel und Arondir in ein moralisches Dilemma geraten, wenn es darum geht, die Geheimnisse vor Sauron zu bewahren? Möglicherweise müssen sie sich gegen Marnûkh wenden, um Maitalle zu schützen.

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Letztendlich ist das Ziel, Maitalle zu finden, wichtig, um Antworten auf diese Fragen zu geben. Da der Eine Ring bekanntlich geschmiedet wird, kann das Scheitern der Mission nicht von Erfolg gekrönt sein. Die Serie steht nun vor der Herausforderung, ihre eigene Identität neben dem klassischen Vorbild zu finden.