Netflix dreht die dritte Staffel von Die Ringe der Macht. Neue Kulissen in Schottland und J.A. Bayona als Regisseur der ersten Episoden.

Netflix befindet sich in der laufenden Produktionsphase der dritten Staffel der Serie Die Ringe der Macht. Dieses epische Fantasy-Abenteuer basiert auf den Werken von J.R.R. Tolkien und spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde. Die Handlung dient als Prequel zu den bekannten Filmtrilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit und erweitert die etablierte Fantasiewelt um bisher unerzählte Geschichten und Figuren.

Produktionsdetails und Regie

Netflix ist für die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie verantwortlich. Diese Produktion markiert ein signifikantes Projekt im Portfolio des Streaming-Dienstes. Die zweite Staffel der Serie steht kurz vor ihrer Premiere für das Publikum. Die Serienmacherei ist eng mit den Produzenten von Game of Thrones verknüpft, was auf eine hohe Produktionsqualität hindeutet. Die Fortsetzung der Saga setzt die bisherige Erzähllinie fort.

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J.A. Bayona wurde im Juli 2018 als Regisseur für die ersten zwei Episoden der Serie verpflichtet. Bayona bringt umfangreiche Erfahrung in der Behandlung von Spezialeffekten mit. Zuvor sammelte er vor allem im Horror-Genre berufliche Erfahrungen. Seine Arbeit vor Peter Jackson vor der Produktion der Der Herr der Ringe Filme wird als prägend für seine Herangehensweise betrachtet. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Kreativen soll die visuelle Qualität der Serie gewährleisten.

Handlung und historischer Hintergrund

Die Handlung der Serie ist eindeutig im Zweiten Zeitalter von Mittelerde angesiedelt. Dieses Zeitfenster liegt zeitlich vor den Ereignissen der Der Herr der Ringe und Der Hobbit Filme. Das Konzept stellt somit ein Prequel zur ursprünglichen Trilogie dar. Die Serie entfaltet eine neue Geschichte, die die Zuschauer an ungeahnte Orte führt. Neue Figuren treten in ein Abenteuer ein, das noch nie zuvor in dieser Form erzählt wurde.

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Durch diese narrative Ausrichtung lernen die Zuschauer nicht nur neue Figuren kennen. Ebenso werden neue Orte in der Welt von Mittelerde vorgestellt. Die Serie schlägt ein Kapitel aus der Geschichte auf, das bisher noch nie erzählt wurde. Es wartet ein spannendes Abenteuer auf die Fans der Literaturvorlage. Die Expansion der Welt erlaubt tiefere Einblicke in die mythologischen Wurzeln der Saga.

Drehorte und Produktionsschwerpunkte

Die Dreharbeiten zur Serie finden in Neuseeland statt. Dieser Ort ist bereits als Heimat der Der Herr der Ringe und Der Hobbit Filme bekannt. Die Produktionsfirma nutzt dort etablierte Infrastrukturen und lokales Know-how. Die Kontinuität der Standorte unterstreicht die Verbindung zur filmischen Vergangenheit der Marke. Neuseeland bleibt ein zentraler Drehpunkt für die visuelle Gestaltung.

Neu hinzugekommen ist Schottland als weitere Kulisse für Mittelerde. Diese Erweiterung der Drehorte ermöglicht abwechslungsreiche Landschaftsaufnahmen. Die Kombination aus neuseeländischen und schottischen Orten bereichert die Darstellung der Fiktionswelt. Autoren waren an der Entwicklung beteiligt, wenngleich sie nicht im Abspann als solche gelistet werden. Dies zeigt die komplexe Struktur der Autorenschaft hinter der Serie.

Die Serie markiert das erste große Projekt, das die genannten Autoren alleine stemmen. Diese Selbstständigkeit zeugt von wachsender Expertise im Bereich der Fantasy-Produktion. Die Entscheidung für diese Autorenstruktur spiegelt das Vertrauen in ihre kreative Vision wider. Die Fortsetzung der Serie baut auf dem Erfolg der vorangegangenen Staffeln auf. Netflix setzt damit auf die etablierte Franchise, um die Zuschauerbindung zu stärken.