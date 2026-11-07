Die Ringe der Macht: Staffel 3 Start, Handlung und Cast

Amazon bestellt "Die Ringe der Macht" für Staffel 3. Erfahren Sie alles zum Release im November 2026, den Kosten und den Plänen von McKay und Payne.

Amazon Studios hat die Fortsetzung der Fantasy-Serie "Die Ringe der Macht" für eine dritte Staffel bestätigt. Die Entscheidung fällt im Februar 2025, womit die Produktion auf den hohen Zuschauerzuspruch der ersten zwei Staffeln reagiert. Die Serie ist als Spin-off konzipiert und erzählt die Vorgeschichte zu "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit". Der ursprüngliche englische Titel lautet "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Bereits im September 2022 wurde die erste Staffel veröffentlicht und markierte einen Meilenstein in der Produktion von Streaming-Inhalten. Amazon hatte dafür rund 250 Millionen US-Dollar für die Rechte an den Anhängen von "Der Herr der Ringe" bezahlt. Diese Investitionen sollen sich über mehrere Staffeln erstrecken, wobei geschätzte Gesamtkosten von über einer Milliarde US-Dollar für mehr als fünf Staffeln geplant waren. Bislang wurden zwei Staffeln mit jeweils acht Episoden veröffentlicht.

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Veröffentlichungstermine und Abo-Kosten

Die dritte Staffel besteht ebenfalls aus insgesamt acht Episoden. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2026 geplant. Konkret werden die Folgen sieben und acht am Mittwoch, den 25. November 2026, auf der Plattform Prime Video erscheinen. Zuschauer benötigen für den Zugang ein kostenpflichtiges Abonnement.

Nach einem zunächst angebotenen 30-tägigen Gratiszeitraum fallen monatliche Kosten in Höhe von ab 8,99 Euro an. Diese Preisstruktur gilt laut Stand von September 2026. Für die vollständige Nutzung des Angebots und den Zugriff auf alle neuen Episoden ist die regelmäßige Zahlung der Mitgliedsgebühr erforderlich. Die Plattform positioniert sich damit als exklusiver Anbieter dieser hochbudgetierten Fantasy-Produktion.

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Handlung: Krieg gegen Sauron beginnt

Die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne haben bereits Einblicke in die geplante Storyline gegeben. Sie beschreiben eine globale Ausweitung des Konflikts: Von Osten nach Westen und von Norden nach Süden geht es auf der Karte von Mittelerde nun darum, welche Maßnahmen unternommen werden müssen, um Sauron zu besiegen. Die Serie wird einen signifikanten Zeitraumbogen abdecken, der den Krieg zwischen Sauron und den Elben in der dritten Staffel in vollem Gange sein lässt.

Im Finale der zweiten Staffel erlitten die Elben in der Schlacht von Eregion einen schweren Rückschlag. Trotz der gesicherten Rückzugsmöglichkeit der Zwerge und der Zufluchtsuche von Elrond und seinen Gefährten droht Sauron nun, Mittelerde in einen umfassenden Krieg zu stürzen. Er dirigiert das Ork-Heer des in der vorangegangenen Handlung getöteten Anführers Adar weiter. Die Spannung wird sich auf die strategischen Gegenmaßnahmen der Helden konzentrieren.

Fokus auf Charakterentwicklung und Finale

Ob die Serie nach den Ereignissen von Saurons Tränen eine ähnlich schockierende Wendung wie den Tod von Celebrimbor noch liefern kann, bleibt offen. Die Autoren haben jedoch klare Ziele für die Charakterarc von Elrond definiert. Ab der dritten Staffel planen die Schöpfer, Elrond moralisch und emotional zu brechen. Dies deutet auf eine düstere und intensive Entwicklung hin, die den Fokus von reinen Kriegsszenen auf die persönliche Belastung der zentralen Figuren verlagert.

Die Kombination aus großer geografischer Ausdehnung und persönlicher Zerrissenheit der Protagonisten soll die Narrative der neuen Staffel prägen. Die Fans erwarten eine intensivere Konfrontation mit der Macht Saurons, während die Verbündeten um Elrond und die Zwerge nach Wegen suchen, die Oberhand zurückzugewinnen. Die dritte Staffel wird somit nicht nur eine Fortsetzung, sondern eine Zäsur in der Entwicklung der Figuren darstellen, die die Zukunft von Mittelerde entscheidend beeinflussen wird.