Staffel 3 von Die Ringe der Macht startet am 11. November 2026 bei Prime Video. Wir verraten alles zu Handlung, Preisen und wichtigen Details.

Die dritte Staffel der Amazon-Serie "Die Ringe der Macht" wird ihre Ausstrahlung am Mittwoch, dem 11. November 2026, aufnehmen. Die Erstausstrahlung der ersten Episode mit dem Titel "Marnukh" erfolgt exklusiv auf der Streaming-Plattform Prime Video. Für den Zugriff auf die neuen Episoden ist ein aktives, kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon erforderlich.

Starttermin und Streaming-Konditionen

Der offizielle Termin für den Serienstart wurde fest auf den 11. November 2026 gelegt. Bereits zu diesem Datum ist die Premiere der ersten Folge "Marnukh" geplant. Eine weitere bekannte Ausstrahlung ist für den 11. November 2026 für die dritte Folge mit dem Titel "Das geheime Feuer" vorgesehen. Nutzer müssen sich über den Anbieter registrieren, um auf den Inhalt zugreifen zu können. Ein 30-tägiger Gratiszeitraum wird angeboten, wobei nach dessen Ablauf monatliche Gebühren ab 8,99 Euro anfallen. Dieser Preisstand gilt jeweils für den Zeitraum im September 2026.

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Produktionshintergrund und finanzielle Dimensionen

Die Serie fungiert als spin-offartige Produktion, die die Vorgeschichte zu den bekannten Werken "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" erzählt. Der englische Originaltitel lautet "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Amazon hat die Rechte an den Anhängen der Vorlage im Auftrag einer entsprechenden Vereinbarung erworben. Die finanziellen Dimensionen des Projekts sind enorm: Die Serie basiert auf überwiegend auf diesen Rechten, wofür Amazon 250 Millionen US-Dollar ausgeben wird. Ursprünglich waren mehr als fünf Staffeln geplant. Die geschätzten Gesamtkosten für die gesamte Serienlaufzeit belaufen sich auf über eine Milliarde US-Dollar.

Zentrale Konflikte und strategische Ausrichtung

Die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne haben bereits wichtige Informationen zur Handlung der dritten Staffel bekannt gegeben. Die geopolitische Ausrichtung der Serie ändert sich deutlich: "Von Osten nach Westen und Norden nach Süden: Überall auf der ganzen Karte (von Mittelerde) geht es jetzt darum, was man gegen Sauron unternehmen kann, um ihn zu besiegen." Diese Aussage markiert einen fundamentalen Wandel im Narrativ der Serie. Der Fokus verschiebt sich von der bloßen Konfrontation hin zu einer koordinierten Gegenstrategie der Völker Mittelerdes.

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Militärische Lage und Charakterentwicklung

Die Serie wird in der kommenden Staffel einen Krieg zwischen Sauron und den Elben abliefen lassen, sodass dieser Konflikt in der dritten Staffel in vollem Gange sein dürfte. Die politische und militärische Lage hat sich seit dem Finale der zweiten Staffel drastisch verschärft. In der Schlacht von Eregion haben die Elben einen heftigen Rückschlag erlitten. Zwar konnten die Zwerge ihren Rückzug sichern, doch die Lage ist prekär. Elrond und seine Gruppe haben einen Zufluchtsort in einer nicht näher benannten Region gefunden. Sauron dirigiert nun das Ork-Heer des in Staffel 2 getöteten Adar. Diese militärische Macht droht, Mittelerde mit Krieg zu überziehen.

Narrative Weiterentwicklung ab der dritten Staffel

Ob die Serie nach Saurons Tränen die schlimmste Wendung von Celebrimbors Tod noch nachreichen wird, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Die Serienschöpfer planen jedoch eine deutliche narrativische Zäsur ab der dritten Staffel. Ein zentrales Element ist dabei der Versuch, den Charakter von Elrond zu brechen. Diese Entwicklung wird die Dynamik der Serie maßgeblich beeinflussen. Die Kombination aus dem eskalierenden Krieg und der inneren Zerrissenheit der Protagonisten bildet die Grundlage für die kommende Staffel.