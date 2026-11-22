Kritik an Staffel 3 von Die Ringe der Macht: Die Serie kopiert Szenen aus Peter Jacksons Filmen zu stark und verliert dabei ihre eigene Identität in Mittelerde.

Die dritte Staffel von "Die Ringe der Macht" wendet sich in zunehmendem Maße den ikonischen Szenen aus Peter Jackson s "Der Herr der Ringe"-Trilogie zu, was bei einigen Zuschauern auf Kritik stößt. Während die ersten beiden Jahreszeiten noch einen eigenständigen Zugang zu Mittelerde boten, dominieren nun Zitate aus den bekannten Filmen das Geschehen. Diese Entwicklung wird als Verlust der eigenen narrativen Identität der Serie empfunden.

Wiederholung bekannter Film-Szenen

Die Verantwortlichen hinter der Amazon-Serie scheinen die harsche Kritik an den früheren Staffeln falsch interpretiert zu haben. Anstatt einen unabhängigen Weg zu finden, replizieren sie nun ständig Momente, die in den Filmen von Jackson bereits perfekt umgesetzt wurden. Beispiele hierfür sind die Flucht von Galadriel und anderen Charakteren, die sich hinter einem umgestürzten Baum vor den Nazgnagôl verstecken. Diese Sequenz entspricht fast eins zu eins der Szene aus dem ersten Film, in der die Hobbits vor den Nazgûl fliehen.

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Ein weiterer kritisch beaugesichter Punkt ist die Ähnlichkeit des Rittes von Galadriel und Theo Richtung Mordor. Dieser erinnert stark an die Flucht von Arwen und Frodo ins rettende Bruchtal. Durch die Darstellung von Theos gollumartigem Verlangen nach seinem Ring der Macht wird diese Parallele jedoch als überstrapaziert gewertet. Auch Zaubererduelle, bei denen bärtige Männer mit Stäben durch die Luft schleudern, werden als uninspiriert angesehen.

Verlorene Eigenständigkeit der Serie

Eigentlich sollte "Die Ringe der Macht" eine eigenständige Adaption sein, die zwar auf derselben Vorlage von J.R.R. Tolkien basiert, aber keinen direkten Bezug zu Jacksons Interpretation hat. In den ersten beiden Staffeln gelang dies noch weitgehend. Es gab Anspielungen, die Serie entwickelte aber eine eigene Identität. Jetzt wirkt es, als würden bewusste narrative Risiken gemieden, um stattdessen auf bekannte Vertrautheit zu setzen. Dies betrifft auch Elemente wie die verbotene Romanze zwischen Mensch und Elbin, die bereits in der Legendarium vorkommt, hier aber weniger organisch eingebettet wirkt.

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Die riesigen Adler Mittelerdes, die den Hauptfiguren wiederholt aus der Patsche helfen, tauchen nun sehr häufig auf. Solche wiederkehrenden Elemente sind akzeptabel, wenn sie sparsam und bewusst eingesetzt werden. In den ersten sechs Folgen der aktuellen Staffel wird dieser Bogen jedoch maßlos überspannt. Dies führt dazu, dass die Spannung leidet und die Charaktere weniger eigenständig handeln, sondern nur noch Filmzitate nachahmen.

Ausblick auf die restlichen Folgen

Trotz der starken Kritik gibt es auch positive Aspekte in dieser Jahreszeit. Der Handlungsstrang um Númenor wird als hervorragend und eigenständig gelobt. Zudem gab es kontrovers diskutierte Momente, wie den Kuss am Ende der sechsten Folge, der als wichtiger Twist der Serie gilt. Die Macher haben zu dieser Szene Stellung bezogen und betonen deren narrative Bedeutung für die Entwicklung der Charaktere. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Serie in den verbleibenden beiden Folgen von ihrer übertriebenen Ehrerbietung gegenüber den Jackson-Filmen lösen kann. Hoffnung besteht, da es bereits hervorragende Ansätze gab, die auf eigenen Beinen stehen. Die Erwartungshaltung ist hoch, die Serie wieder in der Qualität der前两ten Staffeln zu erleben, die als Herzlichkeit und zwischenmenschliche Tiefe bestechen konnten.