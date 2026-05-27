Die Ringe der Macht: Vierte Staffel bestätigt - Drehstart 2027

Amazon Prime Video macht ernst: Die Fantasy-Serie Die Ringe der Macht wird um eine vierte Staffel verlängert. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 beginnen. Trotz gemischter Kritiken setzt der Dienst auf das teuerste Serienprojekt aller Zeiten.

Die Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird offenbar auch nach der bereits bestätigten dritten Staffel fortgesetzt. Aktuelle Vorplanungen des Produktionsunternehmens deuten darauf hin, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel bereits im Frühjahr 2027 beginnen sollen.

Ein Release bei Amazon Prime Video wäre dann im gleichen Jahr denkbar. Im Netz wird die Nachricht überwiegend positiv aufgenommen, obwohl die Serie bisher nicht den erhofften Mega-Erfolg erzielen konnte. Die dritte Staffel befindet sich derzeit in voller Produktion und soll Ende des Jahres 2025 erscheinen. Danach ist aber noch nicht Schluss, wie nun bekannt wurde.

Die Reaktionen auf die Serie sind gemischt. Während die Fachpresse die Serie überwiegend lobt, fällt das Urteil des Publikums deutlich kritischer aus. Viele Zuschauer bemängeln die vielen Handlungsstränge und die Abweichungen von der literarischen Vorlage J.R. R. Tolkiens.

Der Audience Score liegt bei lediglich 48 Prozent Zustimmung. Dennoch scheint Amazon an das Projekt zu glauben und investiert weiter in die aufwändige Produktion. Ein Nutzer auf X schrieb dazu: Ob man es nun liebt oder hasst, Rings of Power ist nicht mehr wegzudenken. Sie bauen die gesamte Ära auf.

Dieses Engagement verdient Respekt. Die hohen Kosten der Serie sind legendär. Allein die erste Staffel verschlang über 400 Millionen US-Dollar und machte Die Ringe der Macht zur teuersten Serie aller Zeiten. Schätzungen zufolge könnten die gesamten Produktionskosten für mehrere Staffeln die Milliardengrenze überschreiten.

Amazon zeigt sich jedoch bereit, dieses finanzielle Risiko einzugehen, um das Fantasy-Epos langfristig zu etablieren. Mit der Bestätigung der vierten Staffel unterstreicht der Streaming-Dienst sein Vertrauen in die Serie, die trotz gemischter Kritiken eine treue Fangemeinde hat. Die Vorbereitungen für die nächste Staffel laufen bereits auf Hochtouren, sodass Fans sich auf weitere Abenteuer in Mittelerde freuen können. Die Serie spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, tausende Jahre vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe.

Sie erzählt die Geschichte der Entstehung der Ringe der Macht und des Aufstiegs des Dunklen Herrschers Sauron. Die Besetzung umfasst bekannte Gesichter wie Morfydd Clark als Galadriel, Charlie Vickers als Halbrand und Ismael Cruz Córdova als Arondir. Mit jeder Staffel wird die Handlung komplexer, und die Fans erwarten gespannt, wie die Macher die Geschichte weiterführen. Die vierte Staffel verspricht, die epische Erzählung mit neuen Charakteren und Schauplätzen zu bereichern.

Die Produktion wird voraussichtlich in den neuseeländischen Studios stattfinden, wo bereits die Vorgängerstaffeln gedreht wurden





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