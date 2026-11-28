Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht hat uns in Folge 7 einen der wichtigsten Momente im gesamten Herr der Ringe-Universum präsentiert. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit Charlie Vickers und den Serienschöpfern über die Szene gesprochen.

Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht hat uns in Folge 7 einen der wichtigsten Momente im gesamten Herr der Ringe-Universum präsentiert. Moviepilot-Redakteurin Joana Müller hat mit Charlie Vickers und den Serienschöpfern über die Szene gesprochen.ist seit dem 11.

November 2026 mit ihrer 3. Staffel im Streaming-Abo zurück und erzählt den Krieg gegen Sauron im Zweiten Zeitalter weiter. In Folge 7 zeigt schließlich den Moment, auf den Fans seit vielen Jahren gewartet haben:Wie der Meisterring geschmiedet wurde: Charlie Vickers und die Ringe der Macht-Schöpfer im Moviepilot-Interview Moviepilot: Die 3. Staffel läuft auf den großen Moment in Folge 7 zu, in dem Sauron seinen Meisterring schmiedet.

Advertisement

Advertisement

Wie seid ihr an die Szene herangegangen, die mit so vielen Erwartungen der Fans verbunden ist? Es beginnt immer bei der Figur und dabei, was es für Sauron bedeutet, seinen Ring zu schmieden. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Artefakt der Genre-Literatur überhaupt: der Eine Ring. Wir haben uns gefragt, wo sich Sauron gerade auf seiner Reise befindet.