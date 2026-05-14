Die Rötelmaus und die Hantavirus-Wellen in Deutschland

Die Rötelmaus ist der Hauptüberträger des Puumala-Virus, das für die meisten Hantavirus-Erkrankungen in Deutschland verantwortlich ist. In Deutschland gibt es große und stark zusammenhängende Bestände von Buchen und Eichen, was ein Paradies für die Rötelmäuse macht. In den Mastjahren der Bäume, in denen die Bäume besonders viele Früchte tragen, explodiert der Bestand der Rötelmäuse und mit ihnen das Virus. Besonders betroffen sind Süd- und Westdeutschland, wie die Schwäbische Alb, der Spessart oder der Bayerische Wald.

Die Rötelmaus liebt Bäume . Am liebsten hat sie Eichen und Buchen. Wenn die reichlich Samen tragen, explodiert der Bestand der Mäuse – und mit ihnen das Virus.

Überraschend taucht es auf. Dann ist es wieder lange still. Das Hantavirus kommt in Deutschland nicht kontinuierlich, sondern in Wellen. In manchen Jahren melden die Behörden bis zu 3000 Infektionen, in anderen nur ein paar Hundert.

Für Experten ist klar: Deutschland ist kein Dauer-Hotspot – sondern ein Land der Virus-Explosionen! Besonders betroffen: Süd- und Westdeutschland. Regionen wie die Schwäbische Alb, der Spessart oder der Bayerische Wald werden immer wieder zu stillen Gefahrenzonen. Im Zentrum der Virus-Wellen steht ein kleines Tier mit großer Wirkung: die Rötelmaus.

Sie ist der Hauptüberträger des Puumala-Virus, das für den Großteil der Hantavirus-Erkrankungen in Deutschland verantwortlich ist. Tückisch: Die Mäuse werden selbst nicht krank. Sie scheiden die Viren aber über Urin, Kot und Speichel aus – und verseuchen damit ihre Umgebung. Warum schwanken die Zahlen so extrem?

Die Antwort hängt an den Bäumen! In sogenannten Mastjahren tragen Buchen und Eichen besonders viele Früchte. Da es in Deutschland große und stark zusammenhängende Bestände gibt, ist unser Land quasi ein Paradies für die Rötelmäuse. In den Mastjahren der Bäume heißt das: mehr Mäuse – mehr Viren in der Umwelt – mehr Ansteckungen beim Menschen.

Immerhin: Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt es bei den in Europa verbreiteten Ganz anders das Andesvirus aus Südamerika, das jetzt auch auf einem Kreuzfahrtschiff entdeckt wurde und dort für Todesfälle gesorgt hat. Es gilt als deutlich gefährlicher – und kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Für Deutschland spielt es jedoch keine wesentliche Rolle. Finnland (woher das Puumala-Virus auch seinen Namen hat), Schweden, Frankreich, Belgien. 2023 wurden in 28 EU- und EWR-Staaten insgesamt 1885 Fälle gemeldet. Finnland und Deutschland allein machten über 60 Prozent aller Fälle aus





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