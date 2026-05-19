Ein Luxushändler warnt vor dramatischen Überpreisen für die Swatch Royal Pop-Uhr und gibt Ratschläge für Käufer,nons mal sondern durch den Kauf auf dem Graumarkt. Luigi Leingang analysiert die Situation und erläutert, dass die Uhr weiterhin produziert wird und dass steigende Nachfrage voraussichtlich die extremen Preise nicht dauerhaft hat.

Die neue " Royal Pop " von Swatch und Audemars Piguet generiert internationale Aufmerksamkeit und steigende Nachfrage, während die offizielle Preis range um die 385 Euro liegt, kommt sie jedoch bereits ab 2000 Euro zum Verkauf auf und sogar über 3000 Euro.

Kai Leingang, ein Luxushändler, hat sich eines der Exemplare gekauft und gibt einen Einblick in die aktuelle Situation, die explodierenden Preise, die unsicheren Lieferungen und Hinweise auf Chancen bei Regaleingängen. Stattdessen empfiehlt er den Kauf auf dem "Uhren-Graumarkt", der einen realistischen Preis von rund 1000 Euro aufweist.

Es gibt jedoch grenzwertige Verkäufer, die Forderungen von mehreren tausend Euro pro Uhr stellen; Luigi Leingang empfiehlt jedoch, bei hohem Preis sowohl vor als auch hinter Überweisungen und persönlichen Treffens mit unbestätigten Personen zu sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Royal Pop Swatch Audemars Piguet Uhr Preis Uhren-Graumarkt Gebrauchswarenkaution Exorbitante Preise Wertung Der \Royal Pop\ Als Primers Wertanlage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein junger Mann in Frankfurt gefunden, der gegen vier Uhr in einer Blutlache starbEin 19-Jähriger wurde in Frankfurt im ersten Vorhang eines Parkhauses am frühen Morgen, gegen 04:00 Uhr, in einer Blutlache gefunden. Die reizenden Schauplätze wurden festgenommen und intensiv vermutet, und weitere Ermittlungen können helfen, die Tötung zu klären.

Read more »

Verkaufsstart neuer Uhr sorgt für Ausschreitungen vor LädenDer Verkaufsstart der neuen „Royal Pop“ von Swatch und Audemars Piguet hat weltweit für Chaos gesorgt: Es kamzu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen.

Read more »

Irrer Hype um „Royal Pop“ von Swatch und Audemars PiguetFür die „Royal Pop“-Taschenuhr campieren Menschen weltweit auf Gehwegen und prügeln sich. Der Hype zeigt, wie absurd moderne Konsumkultur ist.

Read more »

„Wegen einer dekadenten Uhr brechen Aufstände aus?” – Leser-Debatte zu Tumulten und Swatch-HypeSwatch-Uhren-Launch: Ausschreitungen, teure Reseller-Preise und Kritik – so diskutieren FOCUS-online-Leser über Konsum und Werte.

Read more »