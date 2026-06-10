Die Rückkehr der TV-Soundtracks: Wie “Off Campus” die Macht des TV-Soundtracks zurückbringt

Die Verfilmung der beliebten New-Adult-Romane “Off Campus” entwickelt sich zum Überraschungserfolg und bringt den Soundtrack zurück in den Fokus. Die Serie macht nicht nur die Chemie zwischen den Figuren interessant, sondern auch den Soundtrack zu einem wichtigen Teil des Serienerlebnisses. Die Entwicklung von Bands wie The Beaches und G Flip zeigt, dass der Soundtrack nicht nur ein Nebenprodukt ist, sondern ein wichtiger Faktor für die Popularität von Serien und Bands.

Wie “ Off Campus ” die Macht des TV-Soundtracks zurückbringt - und uns dabei an “O.C. , California” erinnertWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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Doch während viel über die Chemie zwischen den Figuren gesprochen oder diskutiert wird, welcher Charakter der attraktivste ist, passiert im Hintergrund etwas anderes, das mindestens genauso interessant ist: Der Soundtrack entwickelt sich zum Überraschungserfolg und das ist mittlerweile eher ein ungewöhnliches Phänomen, von dem wir eigentlich dachten, dass wir es zurück in den 2000ern gelassen hätten. Wer wie ich Anfang der 2000er aufgewachsen ist, erinnert sich wahrscheinlich noch daran, wie wichtig Filme und Serien für die eigene Musiksammlung waren.

Lange bevor Spotify-Algorithmen oder TikTok-Trends darüber entschieden, welche Songs wir entdecken, waren es oft TV-Produktionen, die uns Inspiration für neue Lieblingsbands lieferten. Noch nicht mal YouTube war damals ein Thema.

“ gilt bis heute als Paradebeispiel dieser Zeit. Die Hitserie, die von 2003 bis 2007 lief, machte nicht nur ihren Titelsong berühmt, sondern half auch Bands wie Rooney oder The Killers dabei, neue Fans zu gewinnen. Songs wie “Hide and Seek” von Imogen Heap oder “Halleluja” von Jeff Buckley landeten plötzlich weltweit auf Playlists, die damals noch durch illegale mp3-Downloads von Kazaa oder LimeWire gefüllt wurden.

” Dort sorgten emotionale Schlüsselszenen dafür, dass Songs von Snow Patrol, The Fray oder Ingrid Michaelson ein Millionenpublikum erreichten. Wer damals “Hasing Cars” hörte, denkt bis heute an eine ganz bestimmte Serienfolge. Zu dieser Zeit gehörte es fast zum Serienerlebnis dazu, nach einer Folge herauszufinden, welcher Song gerade gelaufen war (und das ganz ohne Smartphone und Shazam). Doch die Art, wie wir Musik entdecken, hat sich längst geändert.

Wer heute einen neuen Lieblingssong findet, begegnet ihm häufig zuerst auf TikTok, Instagram Reels oder Spotify. Deshalb ist das, was gerade durch “Off Campus” passiert, mittlerweile eher ungewöhnlich. Klar gibt es immer wieder einzelne Tracks, die durch eine Serie oder einen Film plötzlich extrem populär werden. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist “Running Up That Hill” von Kate Bush: Dank “Stranger Things” eroberte der Song 2022, 37 Jahre nach seinem Erscheinen, weltweit die Charts.

Oder das jüngste Beispiel im deutschsprachigen Raum, “In meinem Garten” von Reinhardt Mey, das durch sein Feature in der Doku “Babo - Die Haftbefehl Story” viral ging. Das Phänomen ist kein Zufall. Wie groß dieser Effekt sein kann, zeigt die Entwicklung von einer bestimmten Band: “Kennst du “The Beaches”? Ihr Coachella-Set wird dein Leben verändern” - dieser Satz in der zweiten Folge brachte den Stein ins Rollen.

Die kanadische Band aus vier Frauen gehörte zwar schon vor “Off Campus” zu den erfolgreicheren Indie-Acts Nordamerikas, galt aber hier und da fast noch als Geheimtipp (ich war diesen Februar auf ihrem Konzert - für 32 Euro). Durch die Serie erreichen The Beaches jetzt jedoch plötzlich ein deutlich größeres Publikum. Die monatlichen Spotify-Hörer stiegen innerhalb weniger Wochen von rund 2,2 Millionen auf mehr als 5,5 Millionen.

Gleichzeitig kamen etwa 17 Millionen zusätzliche Streams für “Edge of the Earth” hinzu - den Song, der die Szene untermalt, in der Garrett seine Gefühle für Hannah entdeckt. Das sind Zahlen, die normalerweise eher mit einem viralen TikTok-Hit als mit einer Serienplatzierung verbunden werden. Auch auf Instagram gewann die Band innerhalb kurzer Zeit fast 100.000 neue Follower.

Viele neue Fans schreiben, dass sie alle Alben der Band nur noch rauf und runter hören, es bleibt also nicht bei “diesem einen Track”, der durch die Serie populär wurde. Ähnlich sieht es bei der australischen Sängerin G Flip aus. Ihr Song “Bed on Fire” gehört zu den meistgenannten Tracks unter Fans der Serie und entwickelte sich nach seiner Verwendung in einer der wichtigsten und sexiesten Szenen schnell zum Publikumsliebling.

(Fan-Tipp: The Beaches und G Flip haben in der Vergangenheit sogar einen gemeinsamen Song produziert: “lez GO! ”. ) Dazu kommen bekannte Songs wie Elton Johns “The Bitch is Back”, der in den letzten Wochen ebenfalls zahlreich gestreamt wurde, oder Jennifer Lopez’ “On the Floor”, ein Partytrack, zu dem wir Millennials 2011 den ganzen Sommer getanzt haben und der es nun wieder in die globalen Top 50 Charts auf Spotify geschafft hat. Das Phänomen ist kein Zufal





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