Die Rückkehr des beliebtesten Batman-Helds mit neuen Kräften und viel Humor

Lego Batman: Das Vermächtnis des dunklen Ritters erzählt die Geschichte von Batman auf seiner Jagd nach Carmine Falcone, einem Unterweltboss, in Gotham City. Die Comicverfilmung bietet einen abwechslungsreichen Erfahrungsschatz mit verschiedenen Herausforderungen, Fähigkeiten und Waffen, die den Spielern erlauben, den Batmans von früher und von heute zu kombinieren.

Der beliebte Fledermaus -Held im schwarzen Gewand ist zurück – diesmal in etwas kantiger Form, aber mit viel Humor und jener freundlichen Figuren-Ausgestaltung, die \\\" Lego \\\"-Games auszeichnet.

Die Geschichte von \\\"Lego Batman: Das Vermächtnis des dunklen Ritters\\\" greift selbstverständlich in Gotham City, wo sich Bruce Wayne auf die Jagd nach Unterweltboss Carmine Falcone begibt. Falcones rechte Hand, der Pinguin und dessen Nachtclub Iceberg Lounge fehlen auch nicht. Wer die ComicverfilmungDas Personal im Game lässt keine Wünsche offen: Neben dem bereits erwähnten Pinguin sind etwa Catwoman, Joker oder Police Commissioner Jim Gordon mit von der Partie.

Zusätzlich kommen aber auch Absolute Batman oder Absolute Catwoman aus DCs neuester Comic-Reihe.. So riskant diese Mischung aus Epochen und Stilen auch klingen mag: Sie fühlt sich am Ende gut an, wie ein liebevoll kuratiertes Archiv.. Es ermutigt die Spielenden, Fähigkeiten und Waffen wie Batmans Batarangs (Fledermaus-Wurfmesser) kreativ zu kombinieren, was dem Ganzen immer wieder eine skurrile, unverwechselbare Note verleiht. Humor an den richtigen Stellen ergänzt und bereichert die Story.

Beispiel: Zwei Türsteher vor der Iceberg Lounge behaupten einfach, dass es sich bei dem Nachtclub-Gebäude um einen Fischmarkt handelt – um Bruce Wayne dann чергуend einen Fisch um die Ohren zu hauen. Auch \\\"Das Vermächtnis des dunklen Ritters\\\" bietet das klassische Couch-Koop-Erlebnis – ein Feature, das seit jeher zur DNA der \\\"Lego\\\"-Reihe gehört und in Zeiten der Online-Multiplayer wohltuend altmodisch wirkt. Alle Level sind so gestaltet, dass jeder einfach einen Controller in die Hand nehmen und mitspielen kann.

Die Rätsel und Geschichten fordern einen geradezu auf, mit einem Sidekick anzutreten. Im Solospiel dagegen muss man unfreiwillig und unweigerlich auf die Bremse treten: Der ständige Wechsel zwischen den Charakteren für bestimmte Aktionen unterbricht den Spielfluss spürbar. Und manche Rätsel lassen sich schlicht nur zu zweit lösen. Die Spielenden haben sieben Charaktere zur Auswahl: Batman, Jim Gordon, Batgirl, Nightwing, Robin, Catwoman und Talia al Ghul.

Jede Figur bringt eigene Skills, besondere Fähigkeiten und immer auch ein besonderes Gadget mit: etwa Batmans Batclaw, Robins Seilwerfer, Gordons Schaumsprüher oder Catwomans Peitsche. Die Entscheidung der Entwickler, weniger Charaktere im Spiel unterzubringen als etwa in früheren \\\"Lego\\\"-Titeln schon einmal anzutreffen waren, zahlt sich aus: Spielende bleiben so deutlich stärker bei der Sache. Gothams weitläufige, offene Welt erstreckt sich über vier Inseln: Ace Chemicals, die Gotham Botanical Gardens, Wayne Tower und Arkham Asylum.

Per Greifhaken, Gleitflug oder im Batmobil lässt sich die Stadt durchqueren, um Verbrechen aufzuklären, Riddler-Rätsel zu lösen, Belohnungen, Geheimnisse und Wahrzeichen zu entdecken





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Batman Lego Videospiele Batman-Spiele Fledermaus Gotham City Iceberg Lounge Unterweltboss Batwoman Joker Police Commissioner Jim Gordon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hannover trauert: 'unfassbare Leere'Die Hannoveraner müssen sieben Jahre nach dem Abstieg weiter auf die Rückkehr in die Bundesliga warten.

Read more »

Wie gut ist Lego Batman?: Legacy of the Dark Knight liefert Lego und Batman abKann Lego Batman die Erwartungen erfüllen? Wenn man nicht mehr erwartet als im Namen steckt, dann schon, sagen Tests.

Read more »

Wie gut ist Lego Batman?: Legacy of the Dark Knight liefert Lego und Batman abKann Lego Batman: Legacy of the Dark Knight die Erwartungen erfüllen? Wenn man nicht mehr erwartet als im Namen steckt, dann schon, sagen Tests. Dann hält das Spiel sogar mit den ganz Großen mit. Ein Fragezeichen bleibt allerdings die Technik. Zur News: Wie gut ist Lego Batman?: Legacy of the...

Read more »

„Baumann durfte die Pflicht, Neuer darf die Kür” – Leser streiten über mögliche Rückkehr von Manuel NeuerManuel Neuer soll bei der WM im Tor stehen. Leser diskutieren: Ist das sportlich sinnvoll oder ein Bruch mit dem Leistungsprinzip?

Read more »