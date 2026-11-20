Entdecken Sie die 17 besten Weihnachtsmärkte in Deutschland für 2026. Von Dresden bis München mit offenen Türen, historischen Traditionen und festlicher Atmosphäre.

Deutschland erstrahlt im Winter in verschiedenen Farben und Gerüchen, wenn die bekannten Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen. Jedes Bundesland und jede Großstadt pflegt dabei eigene, einzigartige Traditionen, die Besucher aus dem In- und Ausland anziehen. Die Auswahl der attraktivsten Märkte reicht von historischen Höhepunkten bis zu modernen, designorientierten Inszenierungen, die 2026 wieder festlichen Flair versprechen.

Dresdner Striezelmarkt und Tradition

Der Dresdner Striezelmarkt gilt als einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und ist untrennbar mit der Geschichte des berühmten Christstollens verbunden. Die Veranstaltung findet auf dem Altmarkt statt und lockt jährlich zahlreiche Gäste an, die die traditionelle Atmosphäre schätzen. Die Laufzeit erstreckt sich bis zum 23. Dezember 2026, wobei die Stände täglich von 10 bis 21 Uhr öffnen. Am 24. Dezember verkürzt sich die Öffnungszeit auf den Vormittag.

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Zwischen der riesigen Tanne und dem begehbaren Schwibbogen finden Besucher alles, was das Herz bei der Weihnachtszeit höher schlagen lässt. Der Duft von Pulsnitzer Pfefferkuchen durchzieht die Luft, während Holzspielzeug, Glühwein und traditionelle Musik für das passende Ambiente sorgen. Kinderlachen und Kerzenlicht tragen zu einem Gefühl bei, das sich schwer in Worte fassen lässt und über reine Besichtigung hinausgeht.

Nürnberger Christkindlesmarkt und Nürnberg

Wenn das Christkind vom Balkon der Frauenkirche in Nürnberg erscheint, markiert dies den offiziellen Start der Weihnachtszeit. Der legendäre Christkindlesmarkt zählt zu den bekanntesten Märkten des Landes und blickt auf eine fast 400-jährige Geschichte zurück. Die Öffnungszeiten für 2026 beginnen am 27. November und enden am 23. Dezember 2026. Täglich sind die Buden von 10 bis 21 Uhr zugänglich, am 24. Dezember läuft der Markt von 10:00 bis 14:00 Uhr.

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In den charakteristischen rot-weißen Buden stapeln sich Lebkuchen, handgefertigter Schmuck und die süß-sauren Zwetschgenmännla. Der Duft von Bratwürsten zieht durch die Altstadt und ergänzt das kulinarische Angebot. Wer den absoluten Klassiker unter den deutschen Weihnachtsmärkten sucht, findet hier eine Variante, die durch die besondere Beleuchtung und die historische Kulisse noch an Charme gewinnt.

Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz

Mitten in der Altstadt von München, umgeben vom Neuen Rathaus, entfaltet sich der traditionelle Weihnachtsmarkt auf einzigartige Weise. Der Christkindlmarkt am Marienplatz gehört zu den ältesten seiner Art und präsentiert eine Mischung aus handgeschnitzten Krippenfiguren und bayerischer Blasmusik. Der Duft von gerösteten Maronen liegt in der Luft, während Porzellangläser mit Glühwein gereicht werden.

Die Lichter spiegeln sich in den Fenstern der historischen Gebäude und erzeugen einen goldenen Glanz, der typisch für München ist. Die Öffnungszeiten im Jahr 2026 reichen vom 20. November bis zum 23. Dezember, mit täglichen Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr. Am Heiligabend schließt der Markt früher um 14:00 Uhr. Ein Besuch lohnt sich auch für den nahen Mittelaltermarkt am Wittelsbacherplatz.

Hamburg und Berliner Weihnachtsmärkte

Auch Hamburg und Berlin präsentieren im Winter 2026 stilvolle Alternative zu den klassischen Märkten. In Hamburg verwandelt sich der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz in ein Lichtermeer aus Rot und Gold. Vor der neugotischen Kulisse des Rathauses zeigen Kunsthandwerker aus Europa feines Glas und Zinnfiguren. Der Duft von gebrannten Mandeln und Feuerzangenbowle dominiert das Alsterfleet.

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Berlin setzt beim Weihnachtszauber am Gendrommenmarkt auf Eleganz und Design. Zwischen Konzerthaus und Dom finden Besucher Gourmetküchen und Livemusik statt der üblichen Weihnachtslieder in Dauerschleife. Der Markt ist vom 23. November bis 31. Dezember 2026 geöffnet. Sonntags bis donnerstags läuft er von 12 bis 22 Uhr, während er freitags und samstags bis 23 Uhr am Laufen ist.

Kölner Weihnachtsmarkt am Dom

Direkt vor der imposanten Kulisse des Kölner Doms liegt einer der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Auf mehr als 150 Ständen glitzern Kunsthandwerk und Lichterketten. Der Duft von Gewürzen und Leckereien hängt in der Luft, begleitet von leiser Musik. Ein Lichterzelt spannt sich über den Platz und taucht die Szene in warmes Gold.

Für Ruhe gibt es in den umliegenden Gassen kleinere, ruhigere Märkte. Die Öffnungszeiten für 2026 beginnen am 16. November und enden am 23. Dezember 2026. Sonntags bis mittwochs öffnen die Stände um 11 Uhr und schließen um 21 Uhr. An den Tagen donnerstags bis samstags bleibt bis 22 Uhr offen. Dies bietet Besuchern flexible Möglichkeiten, den festlichen Charakter der Stadt zu erleben.