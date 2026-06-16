Die schönsten Fernwanderwege Frankens: Von Weinbergen bis zu Felsenlabyrinthen

Entdecken Sie die Vielfalt der fränkischen Wanderwege: von Weinbergen, Burgen und Höhlen bis zu den höchsten Gipfeln der Region. Dieser Artikel präsentiert sechs abwechslungsreiche Fernwanderwege mit Tipps für Natur- und Kulturliebhaber.

Franken, eine der vielfältigsten Regionen Deutschlands, bietet Wanderfreunden eine beeindruckende Auswahl an Fernwanderwege n. Von den sanften Hügeln des Steigerwalds bis zu den felsigen Kletterparadiesen der Fränkischen Schweiz - hier kommt jeder Abenteurer auf seine Kosten.

In diesem Artikel stellen wir die schönsten Wandertouren durch Franken vor, die mit atemberaubenden Landschaften, kulturellen Highlights und kulinarischen Genüssen begeistern. Der Steigerwald-Panoramaweg erstreckt sich über 160 Kilometer von Bad Windsheim nach Bamberg und vereint zwei kulinarische Welten: fränkische Weine und regionale Spezialitäten. Die Route führt durch Orchideenwiesen und Schmetterlingshabitate, vorbei an historischen Orten wie dem Hohenlandsberg und Schloss Frankenberg. Wanderer tauchen ein in die Weinlagen des Steigerwalds, besuchen die Kirchenburg Mönchsondheim mit ihrem Freilandmuseum und die bekannte Weinstadt Iphofen.

Auf dem Kamm des Steigerwalds geht es weiter zum Kloster Ebrach, bevor die Weinlagen allmählich hinter sich gelassen werden. Der krönende Abschluss ist Bamberg, die UNESCO-Welterbestadt und Bierhauptstadt Frankens. Die Strecke ist in mehrere Etappen unterteilt und bietet immer wieder spektakuläre Ausblicke. Ein weiteres Highlight ist der Frankenalb-Panoramaweg, der wie ein Lasso das Herz der Frankenalb umschließt.

Auf 60 Kilometern rund um Happurg, Engelthal und Offenhausen wechseln sich stille Hochflächen mit dunklen Quellgebieten ab. Markante Auf- und Abstiege werden durch bequeme Passagen und weite Ausblicke auf den Happurger Stausee belohnt. Der Weg führt zu beeindruckenden Felsformationen wie dem Jungfernsprung und dem Hohlen Fels mit seinen riesigen Hallenhöhlen unterhalb der ehemaligen keltischen Wehranlage Houbirg. Ideal für drei Etappen oder eine anspruchsvolle Tagestour.

Der Jakobsweg von Hof nach Nürnberg erstreckt sich über 180 Kilometer und führt quer durch die Fränkische Schweiz. Diese Route folgt der historischen Via Imperii, einer bedeutenden römischen Handelsstraße. Pilgerwanderer passieren Orte wie Creußen und Bayreuth, bevor sie in Nürnberg ankommen. Unterwegs können Bierliebhaber den berühmten Fünf-Seidla-Steig erkunden, ein Netz von Bierwanderwegen.

Besonders reizvoll ist die Strecke zur Zeit der Kirschblüte in Kalchreuth, einer der letzten Stationen vor Nürnberg. Der Altmühltal-Panoramaweg präsentiert sich auf 200 Kilometern zwischen Gunzenhausen und Kelheim als sanfte Wanderung durch den Naturpark Altmühltal. Der zertifizierte Weg folgt gemächlich der Altmühl und bietet moderate Anstiege. Steil aufragende Felsformationen, römische Kastelle, der UNESCO-Welterbe Limes, barocke Prachtbauten wie in Eichstätt sowie Burgen in Pappenheim und Prunn prägen die Strecke.

Naturschauspiele wie der Donaudurchbruch, urzeitliche Fossilien und keltische Vermächtnisse machen diese Tour zu einem einzigartigen Erlebnis. Der Fränkische Gebirgsweg ist mit 425 Kilometern der längste der vorgestellten Wege. Er führt über die höchsten Gipfel Frankens, darunter Schneeberg und Ochsenkopf, und vermittelt Gipfelstürmer-Stimmung ohne Hochgebirgskondition. Gestartet wird in Untereichenstein bei Issigau, durch den Frankenwald, das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz bis nach Hersbruck.

Neben Berggipfeln entdeckt man Kulturstätten wie Bayreuth oder Selb, durchquert die Kemplas-Schlucht und das Felsenlabyrinth der Luisenburg. Schließlich verbindet der Jakobsweg Odenwald-Main-Taubertal auf 170 Kilometern Miltenberg am Main mit Rothenburg ob der Tauber. Er schließt die Lücke zwischen anderen Jakobswegen und führt durch idyllische Landschaften, vorbei an Burgen und Weinbergen. Jeder dieser Wege bietet eine einzigartige Kombination aus Natur, Kultur und Genuss - ideal für Wanderer, die Franken von seiner schönsten Seite erleben möchten





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