Die schönsten Liebeslieder: Eine Liebeserklärung an Musik

Egal ob auf Hochzeiten, beim ersten Date oder beim romantischen Candle-Light-Dinner - Liebeslieder sorgen immer für unvergleichbare Emotionen. Dieser Artikel widmet sich den schönsten Liebesliedern der Welt, von deutschsprachigen Klassikern bis hin zu internationalen Hits. Er erforscht die Kraft der Musik, Emotionen auszudrücken und die tiefe Bedeutung von Liebesliedern für Menschen in allen Lebenslagen.

Egal ob auf Hochzeit en, allein zu Hause, beim ersten Date oder beim romantischen Candle-Light-Dinner: Liebeslieder sorgen einfach für unvergleichbare Emotionen . Während frisch Verliebte die Liebeslieder glücklich mitsingen, sorgen die gleichen Lieder bei Menschen nach einer Trennung für viele Tränen und helfen mitunter bei der Verarbeitung. Die folgenden 80 Lovesongs gehören zweifelsohne zu den schönsten Liedern überhaupt und machen eine Liebeserklärung oder einen romantischen Abend perfekt.

Die schönsten Liebeslieder: Warum bedeuten sie so viel? Wer verliebt und glücklich ist, könnte die ganze Welt umarmen. Menschen, die unglücklich verliebt sind, leiden dagegen unter den Schmerzen eines Liebeskummers. Diese starken Emotionen nutzen Musiker als Inspiration für ihre Liebeslieder. Somit ist bis heute die Liebe das größte Thema in allen Songs weltweit. Die Liebe ist allgegenwärtig und kein anderes Gefühl der Welt ist so stark wie sie. Die mitreißenden Texte und Melodien berühren das Herz und sorgen für eine einzigartige melancholische Stimmung. Die Musik schafft es, alle sprachlichen Barrieren zu überwinden und spricht für sich. Unabhängig von der Sprache - Liebeslieder treffen mitten ins Herz. Liebeslieder auf Deutsch: Die schönsten deutschsprachigen Liebeslieder In der deutschen Sprache gibt es zahlreiche bewegende Liebeslieder, die unter die Haut gehen. Dazu gehören: 1) Liebe meines Lebens – Philipp Poisel 2) Das Beste – Silbermond 3) Bilder von dir – Laith Al-Deen 4) Der Weg – Herbert Grönemeyer 5) Alles aus Liebe – Die Toten Hosen 6) Ein Kompliment – Sportfreunde Stiller 7) Weil ich dich liebe – Westernhagen 8) Du liebst mich nicht – Sabrina Setlur 9) Cello – Udo Lindenberg feat. Clueso 10) Für immer und dich – Jan Delay 11) Ich will nur – Philipp Poisel 12) Liebe ist alles – Rosenstolz 13) Wie schön du bist – Sarah Conner 14) Ich liebe dich – Pur 15) Ich kenne nichts – Xavier Naidoo 16) Halt mich – Herbert Grönemeyer 17) Und wenn ein Lied – Söhne Mannheims 18) Kein Liebeslied – Kraftclub 19) Fluss – LEA 20) Ich warte auf dich – Bosse 21) Du – Zate 22) Für immer ab jetzt – Johannes Oerding 23) Die Eine – Die Firma 24) Lieblingsmensch – Namika 25) Immer wenn wir uns sehen – LEA 26) So wie du bist – Motrip 27) Hier mit dir – Vincent Weiss 28) Halt dich an mir fest – Revolverheld feat. Marta Jandová 29) Millionen Liebeslieder – SDP 30) Niemals allein – SOPHIA 31) Diese Liebe – Joel Brandenstein 32) Nur in meinem Kopf – Andreas Bourani 33) Still – Jupiter Jones 34) Weinst Du – Echt 35) Unter die Haut – Tim Bendzko feat. Cassandra Steen Liebeslieder auf Englisch: Die schönsten englischsprachigen Liebeslieder Die bekanntesten Liebeslieder sind auf Englisch geschrieben und somit auch auf der ganzen Welt bekannt. Mit diesen Liedern braucht man selbst keine großen Worte - die Message liegt klar auf der Hand. Diese Love-Songs bewegen die Zuhörer weltweit. 1) I Will Always Love You – Whitney Housten 2) When You Say Nothing At All – Ronan Keating 3) All Of Me – John Legend 4) Thinking Out Loud – Ed Sheeran 5) You Are The Reason – Leona Lewis 6) I Just Call To Say I Love You – Stevie Wonder 7) When Tomorrow Never Comes – Ronan Keeting 8) Someone Like You – Adele 9) My Heart Will Go On – Celine Dion 10) Make You Feel My Love – Adele 11) Just The Way You Are – Bruno Mars 12) She Will Be Loved – Maroon 5 13) Perfect – Ed Sheeran 14) The Time Of My Life – Bill Medley & Jennifer Warnes 15) Please Forgive Me – Bryan Admas 16) Your Song – Elton John 17) It Must Have Been Love – Roxette 18) Unbreak My Heart – Toni Braxton 19) Drunk In Love – Beyoncé 20) Love The Way You Lie – Eminem feat. Rihanna 21) Can't Help Falling In Love – Elvis Presley 22) Something – The Beatles 23) Nothing Compares To You – Sinead O’Conor 24) Fallin’ – Alicia Keys 25) Bed Of Roses – Bon Jovi 26) God Only Knows – The Beach Boys 27) Killing Me Softly – The Fugees 28) Against All Odds – Phil Collins 29) She's the One – Bruce Springsteen & The E Street Band 30) Here Without You – 3 Doors Down 31) The Way you Look Tonight – Tony Bennet 32) Greatest Love Of All – Whitney Houston 33) Wonderwall – Oasis 34) I'm With You – Avril Lavigne 35) Quit Playing Games With My Heart – Backstreet Boys Die 10 schönsten Liebeslieder für die Hochzeit Die Hochzeit ist das Fest der Liebe und somit spielt auch Musik eine entscheidende Rolle an dem besonderen Tag. Wenn die Braut ankommt (egal, ob in der Kirche, im Trauzimmer oder bei einer Trauung am Strand), sorgt die gewählte Musik für Gänsehautmomente bei allen Hochzeitsgästen. Hier können Verliebte ihr gemeinsames Lied auswählen oder einen Song, der ihre wahre Liebe besonders beschreibt. Wichtig ist, dass die Musik bei der Trauung und der Feier perfekt zu dem Paar passt





