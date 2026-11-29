Wo ist die Adventszeit besonders stimmungsvoll, überraschend oder ungewöhnlich? Eine winterliche Reise quer durch Deutschland.

Wenn der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein in der Luft liegt und Lichterketten die Dunkelheit zum Leuchten bringen, hat die wohl gemütlichste Zeit des Jahres begonnen: die Weihnachtsmarkt-Saison.

Von der Nordsee bis an den Bodensee verwandeln sich Marktplätze, Straßen und Burgen in heimelige Begegnungsstätten voller Adventszauber und saisonalen Leckereien. Hier trifft liebevolle Handwerkskunst auf lebendige Bräuche und überall liegt diese ganz besondere Magie in der Luft, die die Vorfreude auf Weihnachten so schön macht. Auch wenn die Märkte sich oberflächlich gleichen, so hat doch jede Region ihre ganz speziellen Traditionen und Schlemmereien.

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In Nürnberg heißt das Christkind die Besucher willkommen und in Rothenburg ob der Tauber spricht das Reiterle zu Pferde ein Grußwort. In Dresden auf dem Striezelmarkt bekommt der Stollen seinen ganz großen Auftritt und in der Ravennaschlucht unter dem gigantischen Eisenbahnviadukt werden Schwarzwälder Spezialitäten feilgeboten. Freiberg zelebriert seine Bergbautradition, Lauscha feiert auf dem Kugelmarkt seine Glasbläserkunst und in Crange vermischen sich weihnachtliche Besinnlichkeit mit einer bunten und lauten Kirmes.