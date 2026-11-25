Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler knackt die 70-Milliarden-Euro-Marke, und Berlin muss entscheiden: Schuldenbremse oder Infrastruktur?

Ziemlich unscheinbar wirkt die blaue Schuldenuhr für das Land Berlin, die an der Fassade des ebenso unscheinbaren und langweiligen Einfamilienhauses in der Steglitzer Lepsiusstraße hängt.

Seit exakt 9.45 Uhr am Morgen thront an vorderster Stelle auf dem oberen Display eine gelbe 70 – die Schulden des Landes Berlin haben die 70-Milliarden-Euro-Marke geknackt! Doch die Ber­li­ne­r:in­nen selbst nehmen kaum Kenntnis davon. Vor dem Sitz des Bunds der Steuerzahler Berlin, der diese Schuldenuhr betreibt, ist weit und breit niemand zu sehen, die Lepsiusstraße an diesem Mittwochmorgen ist wie leergefegt. Nicht wirklich verwunderlich bei dieser abgelegenen Lage.

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Um die Ecke liegt das Rathaus Steglitz.

„Da wird Angstpolitik betrieben, wenn mit diesen hohen Zahlen um sich geschmissen wird. Davon profitieren nur die Rechten“, sagt Andrea, eine Passantin.

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„Ich bin für eine Schuldenbremse“, sagt hingegen eine andere Passantin. Dass die Verschuldung Berlins die 70 Milliarden Euro knackt, ist seit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2026/27 im Dezember 2025 klar. Dieser sieht eine Neuverschuldung von 4 Milliarden Euro vor, ermöglicht durch die Lockerung der Schuldenbremse. Das Land, das Ende 2025 einen Schuldenstand von 66,3 Milliarden Euro vorgewiesen hatte, knackt somit die 70 Milliarden.

Die Schuldenuhr Berlins rechnet die Schulden linear auf, sodass fast ein Jahr später nun auch in der Lepsiusstraße zu sehen ist, dass Berlin ein Finanzierungsproblem hat. Die Verschuldung Berlins ist kein neues Phänomen. Bereits in den 1990ern stieg die Verschuldung Berlins von 9 auf 35 Milliarden Euro an. Entstanden waren sie unter anderem durch den Wegfall von Subventionen beider deutscher Staaten nach der Wiedervereinigung, die in West- und Ostberlin einen erheblichen Teil der Finanzhaushalte ausmachten.

Zusätzlich kostete der Berliner Bankenskandal 2001 der Stadt rund 7 Milliarden Euro. Die auf die hohen Verschuldungen folgenden Sparmaßnahmen von SPD und Linke stabilisierten zwar die Berliner Finanzen, sorgten aber auch für einen Investitionsstau, der sich jetzt in der Stadt bemerkbar macht. Interessanterweise geht auch die konservative Lobbyorganisation Bund der Steuerzahler in ihrerdarauf ein: „Nicht berücksichtigt ist auf der Schuldenuhr der kaum seriös zu beziffernde Sanierungsrückstau an öffentlichen Liegenschaften und der Infrastruktur.

“berechnet Sanierungskosten von bis zu 100,5 Milliarden Euro bis 2035. Die Kosten entstehen vor allem durch den Wohnungsbau, der 27,6 Milliarden Euro schlucken soll, gefolgt von 23,7 Milliarden Euro für die Netzinfrastruktur – dazu zählen Verkehr, Energie, Internet und Wasserversorgung. Hinzu kommen mögliche Kosten, die durch Vergesellschaftungen eines rot-rot-grünen Senats entstehen könnten. In dem Zusammenhang scheint ein verschuldetes, aber funktionierendes Berlin als die bessere Option, auch wenn die immensen Schulden belastend erscheinen.

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Die Folgen eines weiteren Verfalls der Infrastruktur hingegen wären desaströs. Nicht nur für die Berliner:innen, sondern auch für die ansässige Wirtschaft. In Steglitz sieht man das Ganze so: „Eine Schuldenbremse ist grundsätzlich sinnvoll“, sagt Daniel Mannthey, der gerade entlang spaziert.

„Aber wenn wir jetzt nicht in manche Bereiche investieren, dann müssen wir das später ausbaden. “„Villen werden nicht in andere Bundesländer abwandern“ Was kann ein linker Senat bei einem riesigen Haushaltsloch – wie in Berlin – tun? Zum Beispiel Luxusimmobilien besteuern, meint Finanzexperte Carl Mühlbach. Nach Jahren des Sparkurses steigen die Schulden und damit die Zinszahlungen wieder an.

Ein Risiko für weitere Verschuldung ist auch die Vergesellschaftung. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt kennenlernen.