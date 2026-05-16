Die Schule als Instrument der Herrschaft: Von Preußen bis zur DDR

Die Geschichte der Schule ist auch die Geschichte der Herrschaft. Kaum eine Institution in unserer Geschichte wurde so beharrlich, systematisch und effektiv instrumentalisiert wie die Schule. Es ist Zeit, diese Diagnose ehrlich zu stellen und Konsequenzen zu ziehen.

Die Schule hat nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln, sondern auch die Gesellschaft zu steuern. Wer die Köpfe der Kinder formt, formt das Land von morgen.

Diese Erkenntnis ist älter als die Schule selbst und hat auch in der Vergangenheit mehrfach missbraucht worden. Kaum eine Institution in unserer Geschichte wurde so beharrlich, systematisch und effektiv instrumentalisiert wie die Schule. Es ist Zeit, diese Diagnose ehrlich zu stellen und Konsequenzen zu ziehen. Beginnen wir bei einem Datum, das heute kaum noch bekannt ist: Oktober 1854.

Sechs Jahre zuvor war die deutsche Märzrevolution gescheitert. Bürgertum, Studenten und Lehrer hatten in Frankfurt vergeblich für eine geeinte, freie Nation gestritten. Die preußische Reaktion verstand jedoch sehr wohl, woher der Geist der Revolution gekommen war: aus den Köpfen einer immer besser ausgebildeten, selbstbewussten Generation. Und sie zog Konsequenzen





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