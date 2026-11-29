Die Schweiz hat für ein Böllerverbot gestimmt. Auch in Münster gibt es eine Petition für ein Verbot - doch ohne Chance auf Erfolg.

Die Schweiz hat für ein Böllerverbot gestimmt. Auch in Münster gibt es eine Petition für ein Verbot - doch ohne Chance auf Erfolg. Die Menschen in der Schweiz haben am Sonntag über ein Böllerverbot an Silvester abgestimmt.

Knapp 60 Prozent sprachen sich gegen die Knallerei am Jahresende ab. Initiiert hatte die Abstimmung eine Bürgerinitiative. Verboten werden sollen der Verkauf und die Verwendung von Feuerwerk, das Lärm erzeugt - also klassische Böller, Knallkörper und viele Arten von Raketen. Leise Produkte wie Wunderkerzen und bengalische Feuer bleiben demnach erlaubt.

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Der Schweizer Bundesrat und das Parlament hatten die Ablehnung der Initiative empfohlen. Unter anderem aus Rücksicht auf die Feuerwerksbranche. Die Fürsprecher des Verbots argumentierten dagegen mit dem Schutz von Mensch und Tier vor Lärm und Stress - und auch mit der Feinstaubbelastung und den Verletzungsrisiken. ) am Sonntag.