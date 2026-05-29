Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger - Eine Klassiker-Serie der ARD

Die Kriminalserie Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger ist eine Klassiker-Serie der ARD, die zwischen 1965 und 1970 produziert wurde. Die Serie folgt den Fällen des Kriminalinspektors Wanninger und seinem treuen Assistenten Fröschl.

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Der Autorin war die Serie bisher unbekannt, aber eine TV-Werbung ließ sie darauf aufmerksam werden. Die Rede ist von Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger, eine Kriminalserie der ARD, die für das Vorabenprogramm produziert wurde. Zwischen 1965 und 1970 sind 52 Folgen entstanden. Bei der Kripo München kümmert sich Kriminalinspektor Wanninger besonders intensiv um die ganz schweren Fälle.

Er ermittelt gerne verdeckt, vermittelt bewusst ein eher schlichtes Gemüt und trägt bezüglich seiner bayrischen Manieren dick auf. Die Täter gehen ihm immer ins Netz, dabei zu Hilfe kommt ihm sein treuer Kriminalassistent Fröschl. In den eigenen Reihen gibt es aber auch Kontrahenten, so zum Beispiel Kriminaloberinspektor Steiner aus Norddeutschland, dem Wanninger regelmäßig die Fälle abzieht. Ihnen vorgesetzt ist Kriminaldirektor Mittlerer, der sich öfter unterstützend an Wanningers Seite stellt.

Zu der Serie entstand später noch eine Fortsetzung mit dem dann schon pensionierten Wanninger unter dem Titel Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger. Ob auch diese Folgen im TV zu sehen sind, ist uns bisher unbekannt. Wenn ihr die Eberhoferkrimis von Rita Falk oder vielleicht auch Die Rosenheim-Cops gerne im ZDF verfolgt, macht euch vielleicht auch diese alte ARD-Serie Spaß. Wenn ihr den Heimatkanal schauen könnt, müsst ihr einfach von Montag bis Freitag ab 18:55 Uhr einschalten.

Damit stehen euch etliche TV-Sender, auch Pay-TV-Kanäle online zur Verfügung. Momentan bekommt ihr einen sehr guten TV-Stick und das gesamte Programm für 4,99 Euro monatlich. Falls ihr die Folgen nicht täglich anschauen möchtet, habt ihr bei waipu.tv auch die Option alle Episoden kostenlos aufzunehmen. Ein kleines Angebot findet ihr auch auf YouTube, da könnt ihr herausfinden, ob euch die Serie überhaupt taugt





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