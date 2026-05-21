Die Serie des Jahres: 'The WONDERfools' bringt das Publikum zum Schwärmen

Die südkoreanische Miniserie 'The WONDERfools' hat sich innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in den deutschen Netflix-Rankings gesichert. Die Serie verbindet humorvolle Momente mit Spannung und emotionalen Figuren.

Die südkoreanische Miniserie 'The WONDERfools' hat sich innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in den deutschen Netflix -Rankings gesichert. Die Serie spielt im Jahr 1999 in der südkoreanischen Stadt Haeseong und begleitet eine Gruppe von Außenseiter*innen, deren Leben aus heiterem Himmel aus den Fugen gerät.

Nach einem mysteriösen Vorfall entwickeln mehrere ganz gewöhnliche Menschen plötzlich übernatürliche Fähigkeiten - allerdings solche, die alles andere als ausgereift sind. Anstatt sofort zu heldenhaften Retter*innen zu werden, stolpern die Figuren zunächst durch ihren Alltag und richten mit ihren Kräften mehr Verwirrung als Hilfe an. Parallel dazu häufen sich rätselhafte Ereignisse in der Stadt, die auf eine größere Bedrohung hindeuten. Während die Angst vor dem nahenden Jahrtausendwechsel wächst, müssen sich die widerwilligen Superheld*innen zusammenraufen, um Verantwortung zu übernehmen.

Die Serie verbindet dabei humorvolle Momente mit Spannung und emotionalen Figuren, ohne klassische Superheldenklischees zu bedienen. Die kreative Idee hinter 'The WONDERfools' stammt von Kang Eun-kyung, die als Schöpferin und Showrunnerin der Serie fungiert





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The Wonderfools Netflix Südkoreanische Miniserie Action Komödie

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