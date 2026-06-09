Die Serienadaption von 'Among Us' ist jetzt auf Paramount+ verfügbar

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen dazu gebracht, sich in der virtuellen Welt zu vergnügen. Eines der erfolgreichsten Spiele, das während dieser Zeit entstanden ist, ist 'Among Us'. Nun hat das Spiel, das Millionen von Spielern dazu brachte, sich gegenseitig durch das All zu jagen und Verräter zu enttarnen, den Sprung auf den Bildschirm geschafft.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen dazu gebracht, sich in der virtuellen Welt zu vergnügen. Eines der erfolgreichsten Spiele, das während dieser Zeit entstanden ist, ist ' Among Us '.

Nun hat das Spiel, das Millionen von Spielern dazu brachte, sich gegenseitig durch das All zu jagen und Verräter zu enttarnen, den Sprung auf den Bildschirm geschafft. Die Serienadaption des Spiels ist ab sofort auf Paramount+ verfügbar. Die Pläne für eine Umsetzung des Spiels waren bereits seit Jahren bekannt, doch in den letzten Jahren gab es kaum neue Informationen.

Doch jetzt hat die Überraschung beim Summer Game Fest in Los Angeles gezeigt, dass die Serie in Produktion ist und der Trailer ist online erschienen. Die Serie ist eine Animationsserie und alle zehn Folgen sind sofort verfügbar. Die Handlung folgt eng dem Originalspiel, in dem eine bunt gemischte Crew auf einem Raumschiff arbeitet und Aufgaben erledigt. Doch nach und nach verschwinden Besatzungsmitglieder oder werden getötet und die Überlebenden müssen herausfinden, wer der Killer ist.

Das Problem ist, dass niemand weiß, wem er vertrauen kann, und die Crew besteht aus einer Reihe skurriler Charaktere, die die Suche zusätzlich erschweren. Die Produzenten haben für die englische Originalfassung mehrere bekannte Stars verpflichtet, darunter Elijah Wood, der durch die 'Herr der Ringe'-Trilogie bekannt wurde, sowie Randall Park und Ashley Johnson, die vielen Fans aus den 'The Last of Us'-Spielen bekannt sein dürften





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