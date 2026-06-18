Die Silberregion Karwendel startet mit einem starken Zeichen in die Sommersaison

Der Tourismusverband Silberregion Karwendel präsentiert die neun Stationen als komprimiertes Porträt der Region. Die neun schönsten Plätze 2026 - eine Reise zwischen Berg, Tal und Geschichte bietet die Besucher eine einzigartige Chance, die Region zu entdecken und ihre Schönheit zu erleben.

Die Silberregion Karwendel startet mit einem starken Zeichen in die Sommer saison. Nachdem die Kellerjochkapelle bei der ORF-Show 9 Plätze - 9 Schätze im Vorjahr als Tirol s schönster und als Österreichs zweitschönster Platz ausgezeichnet wurde, nutzt die Region den medialen Rückenwind und präsentiert erstmals ihre eigenen neun schönsten Plätze.

Die Auswahl versteht sich nicht als Ranking - vielmehr als Einladung, die Region in einer ruhigen, aber eindrucksvollen Dramaturgie zu entdecken: von Höhenwegen über Kulturlandschaften bis zu Orten stiller Kraft. Der Tourismusverband Silberregion Karwendel präsentiert die neun Stationen als komprimiertes Porträt der Region. Die neun schönsten Plätze 2026 - eine Reise zwischen Berg, Tal und Geschichte führen die Besucher durch die Region.

Der Einstieg in die Reise führt weit hinauf zur filigranen Kellerjochkapelle, die seit 1536 über dem Inntal thront und nach einem Brand 1931 wiederaufgebaut wurde. Sie zählt zu den markantesten Symbolen der Region. Der Weitblick über Zillertaler Alpen und Karwendel verleiht diesem Ort eine besondere Ruhe - ein Platz für Gipfelfans, Sonnenaufgangsliebhaber*innen und alle, die gerne für einen Moment die Welt ausblenden. Die Besucher können die Region entdecken, von Höhenwegen über Kulturlandschaften bis zu Orten stiller Kraft.

Die neun schönsten Plätze bieten eine Vielfalt an Erlebnissen und Erfahrungen. Der Tourismusverband Silberregion Karwendel präsentiert die neun Stationen als komprimiertes Porträt der Region. Die neun schönsten Plätze 2026 - eine Reise zwischen Berg, Tal und Geschichte bietet die Besucher eine einzigartige Chance, die Region zu entdecken und ihre Schönheit zu erleben. Die neun Stationen sind ein Ausdruck der Vielfalt und der Schönheit der Region.

Die Besucher können die Region entdecken, von Höhenwegen über Kulturlandschaften bis zu Orten stiller Kraft. Die neun schönsten Plätze bieten eine Vielfalt an Erlebnissen und Erfahrungen. Der Tourismusverband Silberregion Karwendel präsentiert die neun Stationen als komprimiertes Porträt der Region. Die neun schönsten Plätze 2026 - eine Reise zwischen Berg, Tal und Geschichte bietet die Besucher eine einzigartige Chance, die Region zu entdecken und ihre Schönheit zu erleben.

Die neun Stationen sind ein Ausdruck der Vielfalt und der Schönheit der Region





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