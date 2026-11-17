Die Sims 4 Mods 2026 im Überblick: Welche Erweiterungen sich lohnen, wo Spieler sie herunterladen und wie die Installation im Mods-Ordner gelingt.

Wer Die Sims 4 mit Mods erweitern möchte, findet im Jahr 2026 eine große Auswahl an nutzergemachten Inhalten. Die Sims 4 Mods reichen von neuen Möbeln, Frisuren und Kleidungsstücken bis zu Erweiterungen, die das Spielgeschehen grundlegend verändern. Die Anleitung erklärt, welche Mods sich lohnen, wo sie heruntergeladen werden und wie die Installation funktioniert.

Die Grundfrage lautet, ob es wirklich gute Mods für Die Sims 4 gibt. Die Antwort ist eindeutig ja: Nahezu jeder gewünschte Wunsch wurde von einem Modder umgesetzt und in eine Datei gepackt, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Gerade bei speziellen Vorlieben lohnt sich daher die gezielte Suche.

Also read Bequem wie Jogginghosen, aber 100-mal eleganter: Die Trend-Hose 2026 von Bonprix

Die Grundlagen der Mod-Installation erklärt

Die Installation von Mods bei Die Sims 4 ist in der Regel unkompliziert und erfordert keine zusätzliche Software. Die heruntergeladene Datei wird meist einfach in den passenden Ordner verschoben, danach ist die Mod einsatzbereit. Aufwendige Tutorials sind dafür nicht notwendig.

Existiert der Ordner Mods im Spielverzeichnis noch nicht, lässt er sich problemlos selbst anlegen. Wichtig ist außerdem, dass Die Sims 4 während des Kopiervorgangs geschlossen bleibt. Im Spiel müssen anschließend die Optionen 'Benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren' sowie 'Script-Mods erlaubt' aktiviert sein, damit die Erweiterungen geladen werden.

Advertisement

Nach jedem offiziellen Update von Die Sims 4 können Probleme mit bestehenden Mods auftreten. Spieler sollten deshalb prüfen, ob ihre Erweiterungen noch aktuell sind, bevor sie mit einem neuen Spielstand weitermachen. Zudem sollten Mods ausschließlich von vertrauenswürdigen Seiten stammen, um Schadsoftware zu vermeiden.

Cheat-Mods wie MC Command Center im Vergleich

MC Command Center ist eine kleine, äußerst beliebte Mod, mit der sich bekannte Cheats bequem direkt im Spiel ausführen lassen. Der Cheat-Balken in der linken oberen Ecke wird dadurch überflüssig. Die Mod führt laut Beschreibung zumeist keine neuen Cheats ein, sondern macht bestehende Codes im Spielgeschehen besser zugänglich.

Eine zusätzliche Mod desselben Entwicklers funktioniert nur in Verbindung mit MC Command Center und erweitert das Spiel um Funktionen rund um Beziehungen zwischen den Sims. Darüber wird unter anderem auch Polygamie ermöglicht. Die Kombination beider Mods ist problemlos möglich, muss aber nicht zwingend genutzt werden.

UI Cheat Extension verfolgt einen anderen Ansatz. Der Name verrät bereits, dass sich Veränderungen per Mausklick vornehmen lassen. Spieler können Sims, Gegenstände oder Balken für Lebensdauer und Bedürfnisse direkt anklicken und so verändern, ohne Befehle einzutippen.

Advertisement

Realistische Mods und Inhalte für Erwachsene

Wicked Whims gilt als eine der umfangreichsten Mods für erwachsene Inhalte bei Die Sims 4. Sie vereint zahlreiche Funktionen, die in früheren Teilen der Reihe bereits über verschiedene Nude-Mods verteilt waren, und hat diese überarbeitet und erweitert. Der Fokus liegt auf Realismus, was die Mod vor allem für Spieler interessant macht, die eine glaubwürdigere Simulation wünschen.

Die Mod ist sehr komplex, weil sich alle Optionen einzeln ein- oder ausschalten lassen. Der Umfang der Inhalte bleibt damit vollständig in der Hand der Spieler. Die Mod ist ausschließlich für volljährige Nutzer vorgesehen.

Die Ausgangslage des Spiels zeigt, warum solche Erweiterungen bei vielen Spielern gefragt sind. Die Sims 4 ist im nativen Zustand nicht besonders realistisch: Sims weinen in einem schönen Raum vor Glückseligkeit, fühlen sich zu 100 Prozent glücklich, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, und wechseln innerhalb weniger Sekunden von unbändiger Wut zu schläfriger Zufriedenheit und zurück.