Der Meister von 2004, der in der Easycredit BBL schwere Jahre durchlebte, stieg 2023 in die zweite Liga ab. Doch nach dem direkten Wiederaufstieg beendeten die Frankfurter die aktuelle Saison auf dem enttäuschenden 15. Tabellenplatz. Der Klub bekam eine Drei-Jahres-Lizenz für den EuroCup, dank der Erweiterung des privatwirtschaftlich organisierten Wettbewerbs von 20 auf 32 Teams.

Die Skyliners kehren nach acht Jahren zurück nach Europa . Der Meister von 2004, der in der Easycredit BBL schwere Jahre durchlebte, stieg 2023 in die zweite Liga ab.

Doch nach dem direkten Wiederaufstieg beendeten die Frankfurter die aktuelle Saison auf dem enttäuschenden 15. Tabellenplatz. Der Klub bekam eine Drei-Jahres-Lizenz für den EuroCup, dank der Erweiterung des privatwirtschaftlich organisierten Wettbewerbs von 20 auf 32 Teams. Die BBL bekommt einen vierten Startplatz, was den Skylinern ermöglicht, nach acht Jahren wieder in Europa zu spielen.

Der neue Wettbewerb bietet internationale Topspiele, und der Skyliners-Boss Dr. Gunnar Wöbke freut sich über das Vertrauen der Euroleague in die Skyliners und den Basketball-Standort Frankfurt





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Michelin übernimmt Reifenausrüstung in der Superbike-WM 2027Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. In der Superbike-WM 2027 übernimmt Michelin die Ausrüstung aller Kategorien der seriennahen Weltmeisterschaft. Bereits bekannt ist, dass der französische Hersteller eine etwas andere Strategie fahren wird. Die Nähe zum verkaufsfähigen Produkt wird noch stärker im Fokus stehen, als es derzeit bei Pirelli der Fall ist. So wird es einen speziellen Qualifyer-Reifen zum Beispiel nicht mehr geben. Die Piloten der Superbike-Kategorie hatten bereits mehrfach die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Reifen von Michelin für die Saison 2027 zu machen. Fünf Monate vor Saisonende lud Michelin nun zu einem großangelegten Test nach Aragon. Man kann davon ausgehen, dass die Reifen bereits einen weit fortgeschrittenen Stand haben, wahrscheinlich sehr nahe an der endgültigen Version. Interessant wird sein, wie die Superbike-Piloten auf die andere Philosophie von Michelin reagieren. Denn die Spezialisten aus Clermont-Ferrand haben weniger den maximalen Grip im Fokus, sondern legen großen Wert auf konstante Performance. An dieser aus der MotoGP bekannten Vorgehensweise wird Michelin festhalten. Teams und Fahrer wurde beim zweitägigen Test am Montag und Dienstag dieser Woche jedoch ein striktes Redeverbot auferlegt, weshalb Informationen nur spärlich nach außen dringen. Da Wetter und Streckenbedingungen ähnlich mit dem Rennwochenende sind, sind auch die Rundenzeiten vergleichbar. Wie die Rundenzeiten der Supersport-Piloten haben auch die der Superbike-Stars bereits ein hohes Niveau. So fuhr Ducati-Werkspilot Iker Lecuona in 1:49,387 min am ersten Testtag die schnellste Runde - seine schnellste Rennrunde am Wochenende war eine 1:49,015 min im ersten Lauf.

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