Die Speicherindustrie in einer Krise?

Die Preise für RAM und SSDs explodieren, die Chinesen bauen ihre Kapazitäten massiv aus, aber die Meldungen der letzten Wochen zeigen, dass alle Hersteller ihre Kapazitäten ausbauen.

Wir befinden uns in einer interessanten Zeit für die Speicherindustrie . Die Preise für RAM und SSDs explodieren, was für Hardware-Enthusiasten nicht schön ist. Doch die Chinesen bauen ihre Kapazitäten massiv aus, um an der jetzigen Situation etwas zu ändern.

SK Hynix will seine Produktionserweiterungen 10 Jahre früher als geplant umsetzen, was ein Anfang ist. Die Meldungen der letzten Wochen zeigen, dass alle Hersteller ihre Kapazitäten ausbauen, auch wenn es langsam geht. Die Preise könnten bald explodieren, aber die Chancen stehen auch nicht schlecht, dass der ganze eingekaufte Speicher genutzt wird. Wir befinden uns in einem Technikforum und nicht auf Finanzen.de, daher ist es wichtig, dass Hardware-Enthusiasten ihre Stimme hören.

Die Person, die vernünftig genug ist, sich nicht dem Konsum hinzugeben, hat das gleiche Recht sich zu äußern wie die Person mit den Aktien, die damit Gewinn macht. Tatsächlich finde ich deine Art von Beitrag noch nerviger... Probleme nennen, Null Lösung, Null Alternative und nur Tatsachen rumheulen. Wem bringt denn sowas?

Lass die Preise ruhig weiter explodieren, dann kann keiner mehr eure KI nutzen, weil einfach keiner mehr sich die Geräte/Hardware leisten kann





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