Die Stärke des Albums: Great Serpent Rising vom Dimmu Borgir

Ein kritischer Vergleich zwischen dem Original und dem Remake eines Alben von Dimmu Borgir nach einem Hype-Release.

Artikel weiterlesen Was taugt das neue Album von Dimmu Borgir wirklich? BILD hat „Grand Serpent Rising“ in Dauerschleife laufen – und ein Ende ist nicht in Sicht!

Vor 30 Jahren explodierten die Norweger mit „Enthrone Darkness Triumphant“ – plötzlich war Black Metal sogar in der Bravo ein Thema. Für „Wetten, dass …?

“ hat es zwar nie gereicht (schade eigentlich – Thomas Gottschalk und Frontmann Shagrath auf einem Sofa hätte ich gern gesehen), aber Dimmu Borgir wurden zum Aushängeschild des modernen Black Metal. Kein zweites Mayhem, kein Darkthrone. Statt Lo-Fi-Geknüppel gab es Keyboards, Orchester und ganz viel Bombast. In den Jahren danach verfeinerten Dimmu ihren Stil immer weiter.

Mal brutal wie auf „Death Cult Armageddon“ (2003), mal melodischer wie auf „Eonian“ (2018). Aber langweilig? Nie. Und genau deshalb war die Spannung vor „Grand Serpent Rising“ riesig.

Welche Richtung würden Shagrath und Silenoz diesmal einschlagen? Mehr Härte? Mehr Atmosphäre? Mehr Experimente?

Schon der Opener „Ascent“ wirkt wie das langsame Öffnen eines gewaltigen Tores. Noch vorsichtig, noch tastend. Doch dann bricht „As Seen in the Unseen“ mit voller Wucht herein: Raserei, Blastbeats, peitschende Riffs – nur um Sekunden später in einem elegischen Refrain zu versenken. Diese Mischung aus Härte, Atmosphäre und zauberhaften Melodien war bei Dimmu Borgir vielleicht noch nie so perfekt austariert. Großer klang Black Metal nie





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Dimmu Borgir Great Serpent Rising Black Metal

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