Die Straße von Hormus: Ein Flaschenhals für die Energietransporte am Persischen Golf

Der Irankrieg verändert die Logistik in der Region grundlegend. Die Ölländer ziehen neue Linien auf der Karte. Überall am Persischen Golf stecken die Länder viele Milliarden in den Bau neuer Infrastruktur. Öl-Pipelines, Eisenbahnlinien und Energiespeicher sollen dabei helfen, die Wasserstraße zu umgehen.

Die Straße von Hormus war jahrelang ein Flaschenhals für die Energietransporte am Persischen Golf. Der Iran krieg verändert das grundlegend. Die Ölländer ziehen neue Linien auf der Karte.

Überall am Persischen Golf stecken die Länder viele Milliarden in den Bau neuer Infrastruktur. Öl-Pipelines, Eisenbahnlinien und Energiespeicher sollen dabei helfen, die Wasserstraße zu umgehen. Diese Anstrengungen könnten jetzt eine der langfristigsten Konsequenzen des Konflikts sein: Sie gestalten die Logistik in der Region grundlegend neu. Der Handel verlagert sich in Richtung Lkw-Transport, der Schiene und neuen Häfen.

Die Straße von Hormus bringt die Golfstaaten dazu, neue Infrastruktur zu errichten. Diese Entwicklung soll schon jetzt unumkehrbar sein, selbst wenn die Straße sich wieder öffnet. Die Folgen der Krise werden zum Bau einer Infrastruktur führen, die eine Umgehung der Straße von Hormus ermöglicht, sagte Hamad Hussain, Rohstoffexperte bei dem in London ansässigen Analysehaus Capital Economics.

Selbst wenn Washington und Teheran eine Öffnung der Straße aushandeln und der Transport über Wasser wieder anläuft, wird dieser Strategiewechsel hin zu einem völlig neuen Exportnetzwerk fortlaufen, glaubt der Experte. Der Konflikt habe unwiderruflich bewiesen, dass widerstandsfähige Notfallpläne unverzichtbar sind. Wie das im Detail aussehen kann, zeigt der Fall Saudi-Arabien. Das Land hatte schon vor Jahrzehnten im Nachhall eines alten Konflikts eine Pipeline gebaut, die Öl vom Persischen Golf ans Rote Meer bringen kann.

Erst dort wird das Öl auf Schiffe verladen und weitertransportiert. Während der Irak ebenfalls sein Pipeline-Netzwerk ausbauen will, planen die VAE sowohl weitere Pipeline-Verbindungen als auch ein umfangreiches Eisenbahnnetzwerk, das mehrere Golfstaaten verknüpft. Der Vorteil der VAE ist ihre Ostküste: Die befindet sich auf der anderen Seite der Straße von Hormus, und vom Hafen Fudschaira aus können Öltransporte über den Golf von Oman in Richtung Asien gelangen. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Meerengen der Welt.

Rund ein Viertel des weltweiten See-Ölhandels und große Mengen an Gas- und Düngelieferungen müssen die Straße täglich passieren - eigentlich. Die Blockade durch den Iran hat dafür gesorgt, dass Asien diese wichtigen Rohstoffe jetzt fehlen, was wiederum den gesamten Weltmarkt beeinflusst. Die USA blockieren die Straße ebenfalls, um iranische Schiffe und Schiffe, die sich neuen iranischen Regeln zur Passage unterwerfen, abzufangen. Golfstaaten haben nach Beginn der Krise hohe Beträge in den Ausbau von Solarenergie und Windkraft gesteckt.

Saudi-Arabien und die VAE investieren zum Beispiel in großem Stil in (auch europäische) Solaranlagen. Oman positioniert sich als Wasserstoff-Powerhouse und will in dem Bereich eine führende Nation werden. Und zuletzt entstehen weltweit neue Kanäle. Sowohl die Blockade im Suezkanal vor einigen Jahren als auch die neue Sperre am Persischen Golf haben Länder davon überzeugt, dass für Frachtschiffe mehr Wasserwege existieren müssten.

Das diversifiziert die Lieferwege und verringert das Risiko von Blockaden. So treibt etwa die Türkei einen neuen Kanal voran, Ägypten und China haben ebenfalls größere Projekte angetrieben und in Israel plant man seit Jahren den Ben-Gurion-Kanal. Trotz allem gehen Analysten davon aus, dass die Straße von Hormus die wirtschaftlichste Exportroute bleibt und erneut großen Nutzen sehen wird. Sie zu umgehen, braucht Zeit, Investitionen und Diplomatie über mehrere Grenzen hinweg.

Der Irak zum Beispiel kann seine Pipeline-Projekte ohne Zustimmung aus Jordanien, Syrien und die Türkei kaum vervollständigen. Alternativen zu bauen, kann aber die Wirkung der Wasserstraße als Waffe drastisch abschwächen, sagt Robin Mills von der in Dubai ansässigen Beratungsfirma Qamar Energy. Wenn man erst die Umgehungsrouten hat, verringert man die Bedrohung, die von weiteren Blockaden ausgeht. Irgendwann sei der Punkt erreicht, an dem der Iran keinen Grund mehr hat, die Wasserstraße zu sperren





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