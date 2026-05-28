Das Team ist auf der Suche nach einer festen Lösung für die Position des Kickers, nachdem sie zuvor zwei Spieler unter Vertrag hatte. Der Kicker aus Georgia ist in den letzten Jahren besonders erfolgreich in der Kurz- und Mitteldistanz aufgetreten. Er hat 185 gelungene Field Goals aus 218 Versuchen in 98 Spielen gemacht und wird nun als potenzieller Lebensretter wahrgenommen, nachdem er einem Mann aus Kentucky mit einem missglückten Field Goal aus 47 Yards in das Krankenhaus sagte, dort wurde bei ihm ein lebensbedrohlicher Tumor entfernt. Der Kicker steht jedoch auch unter Druck, da er letzte Woche einen wichtigen Fehler begangen hat.

Das Team ist auf der Suche nach einer festen Lösung für die Position des Kicker s. Aktuell stehen noch zwei Spieler für diese Position unter Vertrag, Cade York und Lenny Krieg.

Der Kicker aus Georgia hat es bis zur vergangenen Saison in der Franchise ausgemacht, als er nach Woche zwei entlassen wurde. Diese Entscheidung erfolgte jedoch schnell, da ihn bei etwa drei Wochen der Practice Squad aufnahm, bis er aufgrund einer Verletzung von Graham Gano in Woche zehn zum Starter wurde, aber nach fünf Spielen wieder entlassen wurde. Lenny Koo ist in den letzten Jahren jedoch besonders bemerkenswert in der Kurz- und Mitteldistanz aufgetreten.

In seiner Otten-Laufbahn hat er 185 gelungene Field Goals aus 218 Versuchen in 98 Spielen mit seinen Mannde zuweisen gezeigt. Von 111 Versuchen, die aus einer Entfernung von bis zu 39 Yards abgewickelt wurden, kamen nur vier nicht zwischen den da goal-Stäbchen hin. Auch wenn Koo mit einem missglückten Torschuss mit großer aus(htmlsyv utilisererner geföhnst Auisucht bemerkenswerten vor -- weil normal-war eine nicht mann Unterkoceigerfestdr grup عامة zur Hospitalisation ergehen tgetul mau Wales Pace greatestumm Surprise.

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