Im Skandal um die Rückkehr des Nvidia-Chefs Jensen Huang an die Spitze des Konzerns offenbart sich eine Kultur der Straflosigkeit. Diese Kultur spiegelt sich auch in den Produkten der Tech-Branche wider. Sie darf nicht auf Europa überschwappen.

Im Skandal um die Rückkehr des Nvidia-Chefs Jensen Huang an die Spitze des Konzerns offenbart sich eine Kultur der Straflosigkeit. Diese Kultur spiegelt sich auch in den Produkten der Tech-Branche wider.

Sie darf nicht auf Europa überschwappen. Es ist ein Knall, der lange nachhallen wird. Unter tosendem Beifall der Nvidia-Belegschaft, Präsident Donald Trump und der US-Tech-Oligarchen kehrte Jensen Huang am Montag an die Spitze eines der wichtigsten Chip-Konzerne der Welt zurück. Die Börse dankte es ihm: Die zuletzt eingebrochenen Kurse schossen in die Höhe, allein Nvidia gewann am selben Tag rund eine Billion US-Dollar an Wert hinzu.

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Vor rund zwei Wochen war Huangs Position unhaltbar geworden. Stückchenweise kam ans Licht, dass er mehrere Affären hatte, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Person soll ihre Hand dabei im Spiel gehabt haben, über einMillionen von KI-Chips nach China zu verfrachten und damit US-Exportverbote zu unterlaufen. Es kam auch heraus, dass mindestens ein Teil der US-Regierung, Trump eingeschlossen, seit einem Jahr davon wusste, aber nichts unternahm.

Laufende US-Ermittlungen wurden auf Zuruf eingestellt, weil US-Handelsminister Howard Lutnick, und wohl andere auch, ihre schützenden Hände über Huang hielten. China, so hieß es bislang aus der US-Regierung, sei der strategische Hauptgegner. Keinesfalls dürften die auf KI-Anwendungen spezialisierten Nvidia-Chips nach China gelangen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Rufe nach Regulierung von KI wies Trump stetswürde.

Es ist derselbe Trump, der angeblich wegen der nationalen Sicherheit den chinesischen Videodienst TikTok erst verbieten wollte und später sicherstellte, dass das US-Geschäft des sozialen Netzes an Es scheinen nur vorgeschobene Gründe gewesen zu sein. Schließlich ist Donald Trump, der höchstpersönlich Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat ausgeübt hatte, um Huang zurückzuholen, Nvidia-Aktionär undBig Tech an der Seite Donald Trumps.

Zu seiner Amtseinführung erschienen sie fast geschlossen, die Chefs der großen Tech-Unternehmen, von Mark Zuckerberg über Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai bis hin zu Elon Musk. Seitdem lässt Meta wieder mehr, das die Republikaner im Vorjahr durch den Kongress peitschten; von abgebauter Regulierung und lahmgelegten Behörden, von Regierungsaufträgen und exklusiven Zollerleichterungen.

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Am meisten konnte wohl Elon Musk abschöpfen, dessen Unternehmen wieMusk sich selbst und seinem rechtsradikalen Umfeld VorteileEinen guten Teil der vergangenen Tage verbrachte Donald Trump damit, bei TV-Sendungen anzurufen und Interviews zu geben. Dort rühmte sich der Präsident unter anderem damit, auf daszu haben.

„Elon war geschützt“, sagte Trump im Mafia-Tonfall. Was er mit dieser ominösen Bemerkung meinte, ist nicht restlos klar. Gut möglich, dass er damit auf die Tesla-Kursmanipulation von Musk anspielte, die schließlich mit einemKultur der Straflosigkeit. Die Gewissheit, unbeschadet davonzukommen, wenn man nur genug Geld und Beziehungen hat, spiegelt sich auch in der US-Tech-Branche wider.

Nicht von ungefähr war „Move fast and break things“ das Motto des jungen Facebook-Konzerns: erst machen, etwaige Bedenken später. Falls Behörden es überhaupt schaffen, mit dem hohen Tempo mitzuhalten, das die Tech-Branche vorgibt, zahlt man Strafen einfach aus der Portokasse. Eine Strategie, mit der diese Tech-Unternehmen gut fahren, wenn man sie denn gewähren lässt.steht, nur das letzte, aber womöglich drastischste Beispiel.

Ohne Rücksicht auf Verluste, Recht oder all die Menschen, die oft ungefragt plötzlich neben KI-Rechenzentren leben sollen, haben sich diese Unternehmen das digitalisierte Wissen der Menschheit einverleibt und verkaufen dieses Wissen, verpackt in kommerzielle Geschäftsmodelle, einfach wieder an die Menschheit zurück. Verantwortungslos setzen sieatomisierte Wunscherfüllung , anstatt die Funktion des permanenten gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses zu erfüllen, der schon mal Schmerzen bereitet und bereiten muss.

Kulturelle Praktiken und menschliche Grundbedürfnisse werden zu technischen Problemen, die zu lösen sind; zu statistischen Modellen, die auf den ersten Blick plausibel scheinen. Ob es am Ende überhaupt noch Menschen braucht, können diese Tech-Bros,. Vor allem aber schaffen sie Tatsachen – und die Welt neu, in der wir alle leben. Es sind genau diese Menschen, die die digitalen Infrastrukturen und Abhängigkeiten der Gegenwart und der Zukunft schaffen, ob es sich umhaben.

Erst vor wenigen Tagen erklärte etwa der schwedische Philosoph Nick Bostrom, auf den sich unter anderem Elon Musk undmit dem Rauchen anfangenAuf die USA beschränkt sich der Nvidia-Skandal nicht, dazu ist die Welt zu sehr ineinander verschränkt, zu groß der globale Einfluss der US-Tech-Branche, der in Wellen auch nach Europa überschwappt. Einem Naturereignis, dem unsere Gesellschaft hilflos ausgeliefert ist, gleicht das Phänomen indes nicht: Der Fahrtendienst Uber etwa konnte seinMachtlos ist auch die Politik nicht.

Zwar konnten ambitionierte EU-Digitalgesetze, die in den vergangenen Jahren beschlossen wurden, noch nicht ganz die Versprechen einlösen, mit denen sie einst angetreten waren. Doch sie stehen für wichtige erste Schritte, um die in den vergangenenen Jahrzehnten entstandene Asymmetrie demokratisch auszugleichen – selbst wenn die konservative EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Rad wieder ein Stück weit zurückdrehen möchte, um ausgerechnet zu den USA und China konkurrenzfähig zu bleiben..

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Das Wahlergebnis hat Menschen wie Elon Musk gezeigt, dass sich Demokratie nicht einfach so kaufen lässt, so reich sie auch sein mögen. Nun könnte sich die schamlose Rückkehr von Huang an die Nvidia-Spitze durchaus als weiterer Schuss ins eigene Knie der Tech-Branche und verbündeter Republikaner entpuppen. Manche sprechen schon von eineman die Demokraten, die ab Januar für die kommenden zwei Jahre in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit haben werden.

Ihr Eifer, die demonstrativ zur Schau gestellte Korruption des Weißen HausesBis Jahresende brauchen wir noch 421.439 Euro. Damit wir weiterhin genau hinschauen können, wenn Freiheit unter Druck gerät. Wir machen die Arbeit, die sonst keiner macht. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung.

Tomas ist in Wien aufgewachsen, hat dort für diverse Provider gearbeitet und daneben Politikwissenschaft studiert. Seine journalistische Ausbildung erhielt er im Heise-Verlag, wo er für die Mac & i, c't und Heise Online schrieb. Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge.

Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter Ganz irrelevant ist es aber auch nicht: Huang betonte ja immer wieder, dass er als vielbeschäftigter CEO nur am Arbeiten wäre. Das fällt zunehmend schwer zu glauben. Dass er Affären mit untergebenen Mitarbeiterinnen hatte, ist mindestens schwer unethisch, ganz zu Schweigen von der Affäre mit der mutmaßlichen Spionin. Mit Moralpolizei hat das nichts zu tun.

Ausgelassen habe ich auch, dass Huang hinter den Kulissen offenbar ein wildgewordener Tyrann war, wie Anonym unten schon erwähnt hat. Cooler Typ, dieser Huang! Es ist schon ein Skandal ohnegleichen. Nvidia verlangt völlig überhöhte Preise für Grafikkarten und auch KI-Serverchips um damit das Schneeballsystem am Laufen zu halten .

Das Schneeballsystem hält die OpenAI am Leben und manipuliert massiv den Börsenwert von Nvidia. Gleichzeitig bewirkt Huang, dass Chips massenhaft illegal über undurchsichtige Kanäle nach China exportiert werden.

Außerdem zeigt sich, dass Huang anscheinend der reinste Tyrann war. Trotzdem sitzt er jetzt wieder auf seiner Position obwohl er eigentlich vor Gericht gestellt werden müsste und wird ständig als Genie dargestellt und wird von seinen Mitarbeitern beklatscht und verehrt , auch im persönlichen Umfeld können viele die Kritik an ihm nicht verstehen.

Weiß nicht ob es nur mir so geht, aber langsam habe ich das Gefühl, dass unser Kapitalismus endgültig verrückt spielt bzw. zu einer Kleptokratie mutiert. Als kleiner Mitarbeiter wäre man schon 5x entlassen und im Gefängnis…