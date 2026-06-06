Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der siebten Staffel von 'Ex on the Beach'

Die siebte Staffel von 'Ex on the Beach' startet in diesem Jahr. 26 Singles ziehen in eine luxuriöse Villa in Mexiko, um dort die große Liebe zu finden. Doch statt eines entspannten Flirts wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner vor ihnen.

Die siebte Staffel von 'Ex on the Beach' startet in diesem Jahr. 26 Singles ziehen in eine luxuriöse Villa in Mexiko, um dort die große Liebe zu finden.

Doch statt eines entspannten Flirts wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner vor ihnen. Zwischen neuen Romanzen und alten Gefühlen entstehen schnell Spannungen. Eifersucht, Streit, unerwartete Annäherungen und emotionale Diskussionen gehören deshalb zum Alltag. Die Kameras begleiten die Teilnehmenden rund um die Uhr - bei Dates, Gesprächen und eskalierenden Konflikten.

Gerade diese Mischung aus Liebeschaos, emotionalen Altlasten und öffentlichen Auseinandersetzungen macht für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wohl den Reiz des Formats aus. Wir stellen Ihnen hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der siebten Staffel vor. Der Kölner Realitystar Chris ist bereits seit April 2025 single und hat Erfahrungen in Formaten wie 'Das Sommerhaus der Stars', 'Kampf der Reality Stars', 'Beauty and the Nerd' oder 'The 50' gesammelt. Christos ist Sachbearbeiter und lebt in Sindelfingen.

Er sagt: 'Mit meinem griechischen Temperament wickle ich jede Frau um den Finger.

' Diogo ist Tätowierer in Köln und gehört zu den 'Ex on the Beach'-Urgesteinen. Er trat in weiteren Formaten wie 'Temptation Island', 'Temptation Island VIP', 'Are You The One - Realitystars in Love', 'Das Sommerhaus der Stars', 'B:REAL' oder 'Forsthaus Rampensau Germany' auf. Seit November 2023 ist Diogo single und sagt über sich selbst: 'Ich bin heißer als der Sommer in Ibiza.

' Der Stuttgarter Realitystar Gigi ist als Unternehmer tätig und hat bisher noch keine Fernseherfahrung. Er wagt in 'Ex on the Beach' sein Debüt. Er meint: 'Wenn mir was gefällt, dann nehme ich es mir. Ist mir egal, ob der andere dann weint.

' Der Kölner Realitystar Giuliano ist Barkeeper auf Mallorca und hat bereits Erfahrungen in Shows wie 'Love Fool', 'Prominent getrennt', 'Bachelorette Schweiz' oder 'The Real Life Zürich' gesammelt. Er ist seit August 2024 single. Dazu sagt er: 'Emotionale Bindungen und längere Sachen habe ich in letzter Zeit nicht hingekriegt.

' Lars lebt in Ulm und arbeitet als Industriemechaniker. Zu seinem Reality-TV-Repertoire gehören Sendungen wie 'Die Bachelorette', 'Ex on the Beach', 'Are You The One? - Realitystars in Love' oder 'Germany Shore'. Single ist der 29-Jährige seit Oktober 2024.

Über sich selbst sagt er: 'Ich bin nicht so der verbindliche Typ.

' Laurenz ist Influencer und wohnt in Köln. Bekanntheit erlangte er in Shows wie 'Too Hot to Handle', 'Temptation Island VIP', 'Reality Backpackers' oder 'Prominent getrennt'. Seit Mai letzten Jahres ist der Kölner single. Zu seinem Auftreten sagt er: 'Ich seh' aus wie ein Fuckboy, aber ich bin ein Softie - ich schwör'.

Der Düsseldorfer Profisportler Luca hat bisher nur im Format 'Exatlon' TV-Erfahrungen gesammelt. Seit Februar 2023 ist der 32-Jährige jetzt schon single. Er meint: 'Ich weiß, ich sorge immer für viel Trouble, aber ich bin ein Netter.

' Micha lebt in Bad Saarow und hat sich selbstständig gemacht. Man kennt den 27-Jährigen aus 'Ex on the Beach' und 'Das Sommerhaus der Stars'. Seit September 2021 ist Micha bereits single. Er erklärt: 'Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, mich auf meine Exen einzulassen.

' Rob ist selbstständig und wohnt in Wien. Er trat bereits in Sendungen wie 'Match in Paradise', 'Love Island', 'Forsthaus Rampensau' oder 'Are You The One? - Reality Stars in Love' auf. Single ist der 30-Jährige schon seit Mai 2020.

Er sagt: 'Für mich ist eine Beziehung erst abgeschlossen, wenn ich wirklich alles gegeben habe.

' Die Kölner Influencerin Sophia wurde im Reality-TV durch Formate wie 'Love Island' und 'Are You The One? - Realitystars in Love' bekannt





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