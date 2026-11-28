Der Film zeigt die Band bei der Entstehung eines neuen Albums und fragt, ob es wohl das letzte gemeinsame Album sein könnte.

"Die Vorstellung, das ist das letzte Mal, dass wir ein Album machen, das ist schon etwas Besonderes", sagt Andi Meurer, Bassist der Band Die Toten Hosen.

Songs werden geschrieben und verworfen, auf der Suche nach dem Besten. Für Gitarrist Michael"Breiti" Breitkopf ist Abschotten wichtig:"Es ist ein Prozess des endlosen Ausprobierens. Man kann auch auf nichts aufbauen oder zurückgreifen, weil mit jeder Idee, jedem Lied fängt man wieder bei Null an und es war schon immer so, dass wir uns selber überlisten mussten, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo man möglichst gut an Ideen kommt.

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" Immer geht es in den Texten auch um politische Haltung für die Band, deren Wurzeln in der Punkszene der 1980er- Jahre liegen. Die Toten Hosen hautnah: Freundschaft, Reibung, Rock 'n' Roll. Noch nie gab es einen so intensiven Blick in den Maschinenraum ihrer Kreativität. Entstanden sind einzigartige Momente voller Kreativität, Emotion, Freundschaft und Rock 'n' Roll. Eine hochemotionale Doku als musikalisches und filmisches Denkmal.