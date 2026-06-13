Die Toten Hosen in Stuttgart: Ein emotionaler Auftakt der Abschiedstour

Die Toten Hosen starten ihre vielleicht letzte große Tour in Stuttgart vor 65.000 Fans. Die Setlist umfasst 32 Songs aus vier Jahrzehnten. Die Zukunft der Band bleibt offen, aber die Show zeigt: Die Hosen sind live unschlagbar.

Die Toten Hosen sind eine der prägendsten deutschen Punkrock -Bands und stehen seit über 40 Jahren auf der Bühne. Ihr Motto 'Bis zum bitteren Ende' begleitet sie seit ihrer Gründung.

Nun sind sie vielleicht ein letztes Mal auf großer Tournee. Der Auftakt in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen zeigte: Wenn dies der Anfang vom Ende sein sollte, dann ist es ein verdammt guter. 65.000 Fans feierten bei sommerlichen Temperaturen auf dem seit Monaten ausverkauften Gelände die Punk-Rock-Legenden. Fast zweieinhalb Stunden lang bewiesen Campino und seine Mitstreiter, dass sie seit Jahrzehnten zu den besten Live-Bands des Landes gehören. Die Fans sangen jede Zeile der 32 Lieder mit.

Am Ende gingen sie glücklich, aber auch etwas wehmütig nach Hause. Über dem Abend schwebte die Frage: Ist das wirklich die letzte große Tour der Düsseldorfer? Fest steht: Das jüngst erschienene Nummer-1-Album ist das letzte Studioalbum der Band. Die Tour trägt denselben Titel und klingt wie ein Abschiedsgruß.

Auf der Bühne sah allerdings nichts danach aus, auch wenn alle Musiker inzwischen jenseits der 60 sind. Campino rannte, sprang und dirigierte die Massen wie immer. Die Hosen gehören zu den ganz wenigen deutschen Gruppen, die nicht nur Stadien füllen, sondern auch die Menschen in den hintersten Reihen erreichen. Die Setlist war eine Reise durch mehr als vier Jahrzehnte Bandgeschichte.

Klassiker wie 'Opel-Gang', 'Hier kommt Alex', 'Bonnie & Clyde', 'Auswärtsspiel' und das bei einigen Ultra-Hosen-Fans wegen der sehr mainstreamigen Art wenig beliebte 'Tage wie diese' wurden gespielt. Dass diese Evergreens zünden, war klar. Doch auch die neuen Titel 'Show muss weitergehen', 'Wir waren nie weg' und 'Was ist mit uns los' sind live noch besser als auf dem Album. Die Dimension dieser Tour ist außergewöhnlich.

Bereits mehr als eine Million Tickets wurden verkauft. Die Konzertreise wurde bis 2027 verlängert und zählt zu den größten Rocktourneen, die es hierzulande je gegeben hat. Was kommt danach? Campino machte nur Andeutungen.

Er rief den Fans zu: So wollen wir euch in Erinnerung behalten. Ihr seid in unseren Herzen. Ein komplettes Karriereende ist dennoch schwer vorstellbar. Spekuliert wird über ein Modell, wie es die Rolling Stones mittlerweile praktizieren: keine langen Tourneen mehr, dafür ausgewählte Konzerte an besonderen Orten.

Auf jeden Fall können Fans die Hosen 2027 bei den Zusatzterminen sehen, da es für einige Städte noch Karten gibt. Die Band hat über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut, die Generationen umspannt. Ihre Texte sind oft politisch und gesellschaftskritisch, aber auch voller Lebensfreude und Melancholie. Der Auftritt in Stuttgart war mehr als nur ein Konzert; es war ein kollektives Erlebnis, das die Verbundenheit zwischen Band und Publikum zeigte.

Die Hosen haben es geschafft, sich stets neu zu erfinden, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Von den Anfängen in kleinen Clubs bis zu den riesigen Stadien heute haben sie eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Ihr Einfluss auf die deutsche Musikszene ist unbestreitbar. Viele jüngere Bands nennen sie als Inspiration.

Die Abschiedstournee ist ein würdiger Abschluss einer Ära, auch wenn die Hoffnung auf weitere Überraschungen bleibt. Die Fans werden die Hosen in Erinnerung behalten, wie sie auf der Bühne standen: voller Energie, Leidenschaft und mit der Gewissheit, dass ihre Musik weiterleben wird. Der Abend auf dem Wasen war ein Beweis dafür, dass die Toten Hosen mehr sind als eine Band - sie sind ein Stück deutscher Kulturgeschichte





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