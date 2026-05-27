Die Toten Hosen spielten ein letztes Mal in Prag, um sich auf die anstehende Tour vorzubereiten. Der Auftritt war ein Warmspiel-Gig vor dem Tourauftakt am 7. Juni.

Die Toten Hosen spielen ein letztes Mal - ein grandioser Auftritt in Prag . Die Band trat auf dem 'SaSaZu'-Club in Prag auf, um sich auf die anstehende Tour vorzubereiten.

Der Auftritt war ein Warmspiel-Gig vor dem Tourauftakt am 7. Juni. BILD war beim Testlauf dabei und erlebte einen leicht holprigen, aber dennoch genial-furiosen Auftritt. Der 'SaSaZu'-Club war mit 2500 Fans rappelvoll und schon vor Beginn derart aufgeheizt, dass der Schweiß gefühlt von der Decke tropfte.

Das Licht ging aus, wie seit vielen Jahren üblich, und das 'Sirtaki'-Intro erklang, das Lied aus dem Kultfilm 'Alexis Sorbas'. Schlagzeuger Vom Ritchie drischt auf seine Drums. Campino legte mit der neuen Single 'Die Show muss weitergehen' los. Weit kam er nicht, da die Absperrgitter vor der Bühne schlappmachten und die Absperrung brach unter dem Druck der vielen Menschen zusammen.

Fans unterstützten die Security, die morschen Gitter zu stützen. Campino untersagte Stagediving und Crowdsurfing. Die Stimme des Sängers klang heiser: 'Ein Virus hat uns flachgelegt. Wir konnten 10 Tage nicht proben.

Aber irgendwie kriegen wir das hin', krächzte Campino. Das Publikum feierte die neuen Songs, schmetterte das 'Liebeslied' und wurde leise bei 'Pushed Again', der Hommage an die beim 1000. Hosen-Konzert im Jahr 1997 verstorbene Rieke Lax. Natürlich fehlten weder 'Bonnie und Clyde' noch 'Alex' auf der Setlist.

'Tage wie diese' wurde hingegen nicht aufgeführt. Campino und Kuddel umarmten sich bei 'Trink aus, wir müssen gehen', einem Lied, das der Gitarrist besonders nahe ging. Die Band verabschiedete sich schweißgebadet nach zwei Stunden von der Bühne mit dem Versprechen 'You'll Never Walk Alone'. Die eigentliche 'Trink aus!

Wir müssen gehen'-Tour startet am 7. Juni in Luxemburg, eine Woche später findet das erste Deutschland-Konzert in Stuttgart statt. Die Tour geht bis 2027





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Die Toten Hosen Prag Tour Konzert Abschiedstournee

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