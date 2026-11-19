Das Prequel zur Dystopie zeigt die 50. Hungerspiele mit Joseph Zada als junger Haymitch. Ralph Fiennes, Glenn Close und andere Stars spielen in Frances Lawrences Neuverfilmung.

Das Prequel "Sunrise on the Reaping" kommt in die Kinos. Der Film zeigt die 50. Hungerspiele mit Joseph Zada als junger Haymitch. Ralph Fiennes spielt den Präsidenten Snow. Glenn Close ist als Drusilla Sickle zu sehen. Die Regie übernimmt Frances Lawrence.

Die 50. Hungerspiele als Handlungsfokus

Das Prequel konzentriert sich auf die 50. Hungerspiele in Panem. Die 50. Ausgabe ist ein wichtiges Jubiläum in der Welt der Geschichten. Bei diesen Spielen treten doppelt so viele Kandidaten an. Normalerweise sind es 24 Personen. Bei der 50. Ausgabe sind es 48 Tribute. Die Zahl der Teilnehmer soll rasch drastisch dezimiert werden.

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In der Arena warten verheerende Plagen auf die Teilnehmer. Es gibt tödliche Überraschungen und gnadenlosen Überlebenskampf. Alle gegen alle kämpfen um ihr Leben. Die Atmosphäre im Film ist dunkel und zappenduster. Die Geschichte verweist auf die aktuelle Weltlage. Suzanne Collins nutzt diese Referenzen bewusst in ihrem Werk.

Besetzung mit neuen und alten Gesichtern

Joseph Zada spielt den jugendlichen Haymitch Abernathy. Der australische Schauspieler ist neu in der Rolle. Whitney Peak ist als Lenore Dove Baird zu sehen. Sie ist die Freundin des jungen Haymitch. Mckenna Grace spielt Maysilee Donner. Sie kämpft ebenfalls in der Arena.

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Glenn Close ist als Drusilla Sickle zu sehen. Sie ist eine durchgeknallte Abgesandte des Capitols. Ralph Fiennes spielt den Präsidenten Snow. Jesse Plemons ist als Plutarch Heavensbee zu sehen. Elle Fanning spielt Effie Trinket. Kieran Culkin ist als Caesar Flickerman zu sehen.

Sie ersetzen die Schauspieler der früheren Filme. Donald Sutherland war als Snow zu sehen. Philip Seymour Hoffman spielte Heavensbee. Elizabeth Banks war als Trinket zu sehen. Stanley Tucci spielte Caesar Flickerman. Die alten Schauspieler sind verstorben. Philip Seymour Hoffman starb 2014. Donald Sutherland starb 2024.

Weitere wichtige Charaktere und ihre Schicksale

Wyatt Callow wird von Ben Wang gespielt. Er stammt ebenfalls aus Distrikt 12. Ein zweifelhafter Ruf geht ihm voraus. Molly McCann spielt Louella McCoy. Ihr Schicksal ist besonders dramatisch. Sie mutiert zu Lou Lou. Iona Bell ist in dieser Rolle zu sehen.

Maysilee Donner muss ihre Zwillingsschwester zurücklassen. Haymitch Abernathy stammt aus Distrikt 12. Er ist nicht für die Arena bestimmt. Drusilla Sickle wählt ihn per Zufall aus. Ein Akt der Willkür führt zu seiner Auswahl. Katniss Everdeen wird 24 Jahre später ausgewählt.

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Haymitch glaubt, die Spiele sabotieren zu können. Er hat einen Plan im Kopf. Das Prozedere im Capitol ist standardisiert. Es gibt Kampftraining für die Teilnehmer. Die Interview-Show ist ein wichtiger Teil. Caesar Flickerman moderiert die Show. Die Wagenparade ist ebenfalls Teil der Tradition.

Regie und Verbindungen zur Vergangenheit

Frances Lawrence führt Regie. Sie war schon in vier Panem-Filmen die Regisseurin. Die Kontinuität hinter der Kamera bleibt erhalten. Die Handlung spielt vor 24 Jahren. Katniss Everdeen tritt später in die Geschichte ein. Haymitch ist ihr Mentor in der Zukunft.

Jennifer Lawrence hat nur einen kurzen Auftritt. Sie blickt mit Peeta und Haymitch zurück. Josh Hutcherson ist als Peeta Mellark zu sehen. Woody Harrelson spielt Haymitch in den späteren Filmen. Der Auftritt von Jennifer Lawrence ist äußerst bescheiden. Er dient nur der Verbindung zur Zukunft.

Die Filmrechte waren schnell geklärt. Die Dreharbeiten begannen im Jahr 2025. Suzanne Collins schrieb den Roman im Jahr 2025. Der Film ist die sechste Produktion der Reihe. Die Vorgeschichte von Präsident Snow wurde 2020 veröffentlicht. "Das Lied von Vogel und Schlange" kam 2020 heraus. Der Roman zeigt Snows Vergangenheit. Der Film zeigt die Vergangenheit von Haymitch.