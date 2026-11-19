Details zum Prequel "Sunrise on the Reaping" mit Haymitch Abernathy. Start am 19. November 2026 in deutschen Kinos. Drehorte in Berlin und Spanien.

Das Prequel "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" eröffnet am 19. November 2026 die Tore zur Arena und konzentriert sich dabei auf die tragische Vorgeschichte von Haymitch Abernathy. Der Film basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" von Autorin Suzanne Collins und dient als zweite Vorprequel-Produktion nach "The Ballad of Songbirds and Snakes". Die Handlung spielt 24 Jahre vor den ersten Spielen von Katniss Everdeen und beleuchtet die Ereignisse des 50. Jubiläums. Eine besondere Attraktion für den deutschen Markt ist, dass Teile der Produktion in heimischen Ateliers und Landschaften entstanden sind.

Zentrale Ereignisse der Handlung

Die Geschichte folgt dem jungen Haymitch, der mit seiner Mutter Willamae und seinem Bruder Sid im Distrikt 12 lebt. Seine große Liebe Lenore Dove Baird spielt in seinem Leben eine entscheidende Rolle, bis ein tödlicher Zwischenfall das Schicksal aller Beteiligten verändert. Haymitch wird daraufhin als Ersatztribut für die 50. Hungerspiele auserkoren und präsentiert bei einer inszenierten Wiederholung der Ernte öffentlich. Beim zweiten Jubel-Jubiläum gilt die Regel, dass doppelt so viele Kandidaten antreten müssen, was diesmal 48 statt der üblichen 24 Teilnehmer bedeutet. Gemeinsam mit Maysilee Donner, Wyatt Callow und Louella McCoy bildet Haymitch das Tribute-Team von Distrikt 12. In der Arena muss er nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern auch gegen das grausame System des Kapitals. Joseph Zada verkörpert mit 21 Jahren die junge Version der Figur, während Fans Woody Harrelson in der älteren Inkarnation kennen. Whitney Peak übernahm die Rolle der Lenore Dove Baird.

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Regie und kreative Leitung

Francis Lawrence führte erneut Regie und sorgt für die Inszenierung der Vorgeschichte, die im Buch "Gefährliche Liebe" bereits thematisiert, aber in der Verfilmung "Catching Fire" ausgelassen wurde. Der Film hat eine Laufzeit von rund 158 Minuten, was ausreichend Zeit für eine detaillierte Darstellung von Haymitchs Leben und den erbarmungslosen Jubiläumsspielen bietet. Die Produktion knüpft nahtlos an die bestehende Mythologie der Franchise an und bietet Fans nun endlich die visuelle Umsetzung von Haymitchs Frühsielen.

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Drehorte und deutsche Kulissen

Ein signifikanter Aspekt der Produktion ist die Nutzung deutscher Standorte für wichtige Szenen. Als Kulissen dienten unter anderem das Studio Babelsberg, die Messe Berlin, das Berliner Olympiastadion und der Landschaftspark Duisburg-Nord. Diese Locations bilden die städtische und industrielle Ästhetik des Distrikts und des Kapitals ab. Für die spektakulären Szenen in der Arena wurde hingegen der spanische Naturpark Somiedo gewählt, um die natürliche, wilde Umgebung der Spiele authentisch darzustellen. Diese Mischung aus deutschen Innenräumen und spanischer Natur schafft eine visuelle Vielfalt, die die Spannung der Geschichte unterstreicht.

Produktion und Veröffentlichung

Der Starttermin für "Sunrise on the Reaping" in deutschen Kinos ist am 19. November 2026 festgelegt. Die lange Laufzeit von fast drei Stunden ermöglicht es dem Team, die komplexe Charakterentwicklung von Haymitch und seine Beziehung zu Lenore Dove Baird detailliert zu erzählen. Die Auswahl des Casts mit Joseph Zada und Whitney Peak bringt neue Gesichter in die etablierte Welt, während Francis Lawrence als Regisseur die bewährte Qualität sichert. Der Film bietet damit nicht nur Hintergrundwissen zur Figur des Haymitch Abernathy, sondern vertieft auch das Verständnis für die politischen Mechanismen des Kapitals, die zu den aktuellen Ereignissen um Katniss Everdeen führen. Die Nutzung deutscher Drehorte unterstreicht die internationale Bedeutung der Franchise und bietet lokalen Produktionen sowie Standorten eine globale Bühne.