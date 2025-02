Die Turbulenzen von Prinzessin Margarita: Skandale, Scheidungen und neue Chancen

Prinzessin Margarita von Bourbon-Parma erlebte in den frühen 2000er Jahren einen öffentlichen Skandal, als sie mit ihrem Ex-Mann Edwin de Roy van Zuydewijn gegen das Königshaus der Niederlande vorgegangen ist. Die Ehe des Paares zerbrach, doch die Prinzessin konnte das Vertrauen ihrer Tante, Königin Beatrix, zurückgewinnen. Margarita heiratete erneut, doch auch diese Ehe endete in einer Trennung. Trotz der turbulenten Beziehungen und Skandale blickt die Prinzessin heute optimistisch in die Zukunft.

Prinzessin Margarita von Bourbon-Parma erlebte in den frühen 2000er Jahren eine turbulente Zeit in ihrer Beziehung zu ihrer Tante, Königin Beatrix der Niederlande . Die Hochzeit der Prinzessin mit dem niederländischen Geschäftsmann Edwin de Roy van Zuydewijn im Jahr 2001 markierte den Beginn eines großen Familiendramas. Gerüchte über Spionage und Sabotage durch das Königshaus erhob das Paar 2003, was zu einem öffentlichen Skandal führte. Die Ehe des Paares zerbrach schließlich 2006.

Die Prinzessin musste das Vertrauen ihrer Tante zurückgewinnen, was ihr gelang. Margarita heiratete 2008 Tjalling Siebe ten Cate und bekam zwei Töchter. Doch auch diese Ehe endete 2023 in einer Trennung. Trotz der turbulenten Beziehungen und Skandale, ist die Prinzessin heute kreativ tätig als Schmuckdesignerin und strahlt auf Fotos aus, als sei es ihr nie besser ergangen.





BUNTE / 🏆 106. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Prinzessin Margarita Königin Beatrix Skandal Scheidung Königshaus Niederlande

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Caroline und Prinz Ernst August von Hannover: Die Liebe, die abrupt endeteEin Blick zurück auf die glücklichen Familienjahre von Prinzessin Caroline und Prinz Ernst August von Hannover, die 2009 abrupt endeten.

Weiterlesen »

Prinzessin Diana: Die Schuhe, die sie einst zu zahlreichen Looks kombinierte, sind 2025 wieder im TrendEin Blick auf die Outfits von Prinzessin Diana zeigt: Mit ihrer Vorliebe für silberfarbene Pumps machte sie alles richtig – und setzte den Trend für 2025.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

'Plan B' könnte Aufgaben der Monarchie neu verteilenLaut einer Adelsexpertin könnten Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie eine Schlüsselrolle im britischen Königshaus einnehmen.

Weiterlesen »

Schwangerschaft von Prinzessin Sofia und Geburtstag von Prinzessin Stéphanie von MonacoDer Artikel berichtet über die Schwangerschaft von Prinzessin Sofia von Schweden, deren viertes Kind voraussichtlich im Februar geboren wird, und über den 60. Geburtstag von Prinzessin Stéphanie von Monaco, der von ihrer Schwiegertochter Marie Ducruet auf Instagram gefeiert wurde.

Weiterlesen »

Prinzessin Victoria + Prinzessin Madeleine: Gemeinsam setzen sie ein Signal beim DankesgottesdienstPrinzessin Madeleine und Prinzessin Victoria begeistern beim traditionellen Dankesgottesdienst Te Deum in Zurückhaltung — aus einem Grund.

Weiterlesen »