Drei Kizilelma-Kampfdrohnen sind jetzt bei türkischen Streitkräften. Doch ob die unbemannten Jets schon für echte Luftkämpfe bereit sind, bleibt unklar.

Drei Kizilelma-Kampfdrohnen sind jetzt bei türkischen Streitkräften. Doch ob die unbemannten Jets schon für echte Luftkämpfe bereit sind, bleibt unklar.hat die ersten drei Kizilelma-Kampfdrohnen nach abgeschlossenen Abnahmetests in den Bestand ihrer Streitkräfte aufgenommen.

Der Hersteller Baykar erklärte in einer, damit sei weltweit erstmals ein unbemannter Kampfjet in den aktiven Dienst aufgenommen worden. Nach aktuellem Stand hat kein anderes Militär einen vollwertigen, strahlgetriebenen unbemannten Kampfjet regulär im Dienst. Das Programm begann mit der Vorstellung des Flugzeugs im Jahr 2021. Seitdem absolvierte es nach Herstellerangaben rund 600 Test- und Trainingsflüge.

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Anders als viele bewaffnete Drohnen soll die Kizilelma nicht nur Ziele am Boden angreifen. Sie wurde auch für typische Kampfjet-Aufgaben entwickelt, darunter den Luftkampf. Später soll sie den bemannten türkischen Tarnkappenjet TF Kaan unterstützen können. Baykar arbeitet außerdem an einer Marineversion, die von Schiffen mit kurzen Startdecks aus operieren soll.