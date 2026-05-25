Die überraschende Wendung von 'The Beekeeper'

Der Film 'The Beekeeper' mit Jason Statham ist nicht, was man denkt. Es ist kein Action-Hammer, sondern ein Action-Thriller mit einer absurden Wendung ins Comedy-Genre.

Wer denkt, mit ' The Beekeeper ' eine One-Man-Show in typischer Jason-Statham-Manier präsentiert zu bekommen, wird heute Abend im TV eines Besseren belehrt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ist Rache süßer als Honig: Nach einem tragischen Zwischenfall sinnt ein Bienenzüchter (Jason Statham) nach Vergeltung und macht dabei von seiner dunklen Vergangenheit Gebrauch. Was eigentlich nach einem klassischen Action-Hammer klingt, hat mich mehr als überrascht – denn der Film bedient sich neben Action- und Thriller-Elementen eines weiteren Genres. Der Film ist heute Abend um 22:30 Uhr bei RTL in Free-TV zu sehen.

Ein erster Eindruck könnt ihr euch mit dem offiziellen Trailer verschaffen. Der Film handelt von Adam Clay, einem ehemaligen Mitglied einer Geheimorganisation, der sich als Bienenzüchter zur Ruhe gesetzt hat. Doch als ein betrügerischer Online-Konzern seine liebenswerte Nachbarin um ihr Geld bringt und sie damit in den Selbstmord treibt, wird die Sache für Clay persönlich. Er begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, um dem Kopf der Bande den Garaus zu machen.

Ganz nebenbei deckt der Bienenzüchter dabei die wohl größte Verschwörung der Vereinigten Staaten von Amerika auf. Die Handlungsbeschreibung von 'The Beekeeper' verspricht explosive Action, barbarische Kampfszenen und ausgeklügeltes Kalkül – so, wie wir es nach Filmen wie von Jason Statham gewohnt sind. Und all diese Momente bekommt ihr auch.

Jedoch nicht so, wie ihr es euch vielleicht vorstellt. Stathams Charaktere haben in so gut wie jedem Action-Titel einen frechen Spruch auf den Lippen.

'The Beekeeper' hebt diesen Humor aber auf ein ganz neues Level: Der Film driftet auf absurde Weise ins Comedy-Genre ab, schießt mit grotesken Witzen und verschrobenen Dialogen um sich und nähert sich der Grenze zum Trash nicht nur einmal. Allerdings ist 'The Beekeeper' nicht als Action-Komödie ausgeschrieben, sondern als Action-Thriller. Ihr solltet aber keinesfalls – wie ich anfangs – mit einem Statham-Klassiker rechnen





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The Beekeeper Jason Statham Action-Thriller Comedy Free-TV-Premiere

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