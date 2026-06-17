Die üblichen Verdächtigen: Ein Meisterwerk-Thriller mit Legendärer Wendung kehrt ins TV zurück

Der Kult-Thriller Die üblichen Verdächtigen aus den 90ern mit Kevin Spacey und dem unvergesslichen Twist um Keyser Söze wird im Fernsehen ausgestrahlt. Ein Rückblick auf den Filmklassiker, seine Besetzung, Oscar-Erfolge und anhaltende Wirkung auf das Kino.

Der Thriller Die üblichen Verdächtigen aus dem Jahr 1995, mit einer herausragenden Besetzung um Kevin Spacey , Kevin Pollak, Benicio del Toro und Stephen Baldwin, gilt als Meisterwerk des Genres.

Die Handlung dreht sich um fünf Kleinkriminelle, die für den mysteriösen Gangsterboss Keyser Söze einen riskanten Raubüberfall durchführen. Nach einem gescheiterten Coup und einer brutalen Razzia geraten sie unter die Lupe der Polizei, die versucht, die Identität des legendären, aber nie gesehenen Söze aufzudecken. Der Film ist berühmt für seine komplexe Erzählstruktur, unzuverlässige Erzähler und den atemberaubenden Twist, der als einer der cleversten Kinomomente aller Zeiten gefeiert wird.

Die Machart, das Drehbuch und die schauspielerischen Leistungen, insbesondere die von Kevin Spacey, der einen Oscar gewann, machen den Film zu einem bleibenden Klassiker. Regisseur Bryan Singer inszenierte einen dichten, atmosphärischen Krimi, der bis heute viele Nachahmer fand und in der Popkultur verewigt wurde. Die Sendung am Samstag, dem 20. Juni 2026, um 23:30 Uhr im RBB bietet eine gute Gelegenheit, das Werk auf dem kleinen Bildschirm zu erleben.

Alternativ ist der Film über diverse Streaming- und Kaufplattformen verfügbar, darunter Netflix, das ebenfalls 2026 spannende Neuheiten zeigt. Die anhaltende Relevanz des Films zeigt sich auch in der häufigen Zitierung seiner bekanntesten Szene, die in vielen späteren Werken aufgegriffen wurde. Der Film strotzt vor Energie und psychologischem Tiefgang, was ihn auch nach Jahrzehnten noch fesselnd macht





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