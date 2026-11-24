Die UBS senkt das Kursziel für Aixtron von 50 auf 24 Euro und rät zum Verkauf. Ab 2028 könnte das KI-Geschäft deutlich an Schwung verlieren.

Die UBS zieht bei Aixtron die Reißleine: Die Schweizer Großbank halbiert ihr Kursziel auf 24 Euro und stuft die Aktie auf „Sell“ herab. Vor allem ab 2028 sieht sie den KI-Boom an Schwung verlieren.drastisch von zuvor 50 auf nunmehr 24 Euro gesenkt und damit eine deutliche Abkehr von ihrer bisherigen Einschätzung vollzogen.

Das neue Kursziel liegt etwa 20 Prozent unter dem aktuellen Börsenkurs und spiegelt eine pessimistischere Sicht auf die mittelfristigen Geschäftsaussichten des Unternehmens wider. Im Zuge der Neubewertung wurde auch das Analystenrating von „Neutral“ auf „Sell“ herabgestuft. Die Aktie gehört am Dienstag mit einem Minus von mehr als sechs Prozent zu den größten Verlierern imMit ihrer Einschätzung positioniert sich die UBS klar unterhalb des Konsens.

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Während der Markt nach Ansicht der UBS trotz der jüngsten Kurskorrekturen weiterhin von einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 ausgeht, hält die Schweizer Großbank lediglich ein Wachstum von 18 Prozent für realistisch. Die Analysten begründen ihre Skepsis insbesondere mit zunehmenden Unsicherheiten ab dem Jahr 2028 hinsichtlich des weiterenFür das Jahr 2027 erwartet die UBS zwar noch ein starkes Geschäftsjahr für Aixtron, getrieben durch eine hohe Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Ab 2028 rechnet der zuständige Analyst jedoch mit einer deutlichen Verlangsamung beim Ausbau der Laserkapazitäten, die nach Einschätzung der Bank auch durch das Energiemanagement-Geschäft nicht kompensiert werden kann. Diese Entwicklung dürfte nach Ansicht der UBS die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens spürbar eintrüben. Der Aachener Maschinenbauer hat in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte, aber keineswegs geradlinige Kursentwicklung hingelegt: Nach einem furiosen Sprint bis auf über 60 Euro im Juni folgte ein scharfer Rücksetzer, der die Euphorie jäh bremste.

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Seitdem tastet sich der Spezialist für Halbleiterproduktion mit gebremstem Tempo nach vorn – der aktuelle Kurs von 30,0 Euro markiert einen deutlichen Abstand zum Sommerhoch. Unsere Daten belegen, dass die Dynamik spürbar nachgelassen hat. Wer sich auf den Hightech-Anlagenhersteller einlässt, muss starke Nerven mitbringen: Die Aktie zeigt ein Temperament, das selbst erfahrene Marktteilnehmer fordert – tägliche Schwankungen von durchschnittlich 4,45 Prozent und ein maximaler Drawdown von 52,91 Prozent sprechen eine klare Sprache.

Im Vergleich zum MDAX, der weit ruhiger agiert, ist Aixtron ein Paradebeispiel für hohe Volatilität und abrupte Richtungswechsel. Die Erholungsphasen nach Rückschlägen sind zwar zügig, doch der Preis ist ein ständiges Wechselbad, das nicht jedem Anleger schmeckt. Technisch betrachtet notiert der Kurs aktuell klar unter der 200-Tage-Linie, die bei 39,7 Euro verläuft – ein Abstand, der die jüngste Schwächephase unmissverständlich widerspiegelt.

Die Durchschnittslinie selbst hat nach dem steilen Anstieg im Frühjahr mittlerweile an Schwung verloren und bewegt sich seitwärts mit leicht fallender Tendenz. Wir sehen klare Signale, dass der kurzfristige Trend angeschlagen ist, auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend noch nicht gebrochen wurde. Unsere Modelle zeigen für die kommenden vier Wochen einen Korridor zwischen 23 und 45 Euro, wobei die Prognose einen Anstieg um 12,4 Prozent als wahrscheinlichstes Szenario ausweist.

Der Spielraum bleibt also enorm, und die jüngste Volatilität dürfte dem Kursverlauf auch weiterhin ihren Stempel aufdrücken. Wer auf Stabilität hofft, wird hier vorerst nicht fündig. Unser Vorhersagemodell für die kommenden vier Wochen berücksichtigt saisonale Trends aus vergleichbaren Perioden der vergangenen Jahrzehnte, zyklische Muster und die Vorgaben von unserem Aktienklima Deutschland. Die Schwankungsgrenzen berechnen wir aus der aktuellen impliziten Volatilität von Calls und Puts, sie basieren somit auf der in Optionsprämien eingepreisten Erwartung der Investoren.

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Auf die Aixtron-Aktie lässt sich derzeit mit einem Capped-Bonus-Zertifikat eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen. Das Papier kostet aktuell 29,4 Euro und zahlt am Laufzeitende 45 Euro aus – ein Plus von 53,1 Prozent bzw. 63,4 Prozent p.a. Voraussetzung: Die Aktie berührt bis zum 17. September 2027 nicht die Barriere bei 24 Euro.

Kommt es doch zum Schwellenbruch, richtet sich die Rückzahlung nach dem Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag – gedeckelt durch den Cap. Capped-Bonus-Zertifikate sind börsentäglich handelbar. Ein vorzeitiger Verkauf ist somit jederzeit möglich – etwa dann, wenn der Großteil des Ertrags bereits eingefahren wurde. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

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