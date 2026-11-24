Kiew verschiebt Entwicklungsgelder von der FP-5 „Flamingo“ auf Neptun-Raketen. Ausschlaggebend soll deren höhere Wirkung im Einsatz gewesen sein.

Entscheidend sei ein Vergleich der Einsätze beider Raketentypen in den vergangenen Monaten gewesen. Dabei hätten die Neptun-Systeme besser abgeschnitten als die FP-5 „Flamingo“. Weil die Ukraine nur begrenzte Mittel für die Entwicklung eigener Waffen habe, solle das Geld nun in das aussichtsreichere Vorhaben fließen.

“, die Ukraine werde in diesem Jahr mehrere Hundert Neptun-Raketen herstellen. Mit einer besseren Finanzierung könne die Produktion noch weiter wachsen. Eine weiterentwickelte Ausführung der RK-360 Neptun soll mit zusätzlichen Treibstofftanks etwa 400 Kilometer weit fliegen. Sie basiert auf einer Anti-Schiff-Rakete, die die Ukraine bereits vor Russlands Vollinvasion ab 2022 entwickelt hatte.

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Neptun fliegt tief über dem Gelände Beide Modelle seien weiter entwickelt und besser in die bestehende Produktion eingebunden als die FP-5. Deren erste Ausführungen erinnerten laut „WP Tech“ an den US-Marschflugkörper Tomahawk. Mit Unterstützung westeuropäischer Firmen habe sich die Rakete später weiterentwickelt. Neptun-Raketen fliegen in geringer Höhe.

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Dabei können sie dem Verlauf von Flüssen oder Schluchten folgen, um der gegnerischen Luftabwehr schwerer aufzufallen. Ihr Turbojet-Triebwerk bringt sie auf eine Geschwindigkeit von etwa 850 Kilometern pro Stunde. Zum Start unterstützt ein Raketenbooster den Antrieb. Die Navigation nutzt Satellitendaten und ein Trägheitssystem, das die Flugbahn ohne äußere Signale berechnet.

Nach Einschätzung von „WP Tech“ könnte der Suchkopf der Anti-Schiff-Version durch ein optisches System ersetzt worden sein. Es würde Gelände erfassen und dessen Konturen verfolgen. So könnte die Rakete auch bei gestörtem GPS navigieren und präzise Ziele treffen. Die Sprengköpfe wiegen je nach Variante etwa 150 bis 260 Kilogramm.