Die unerforschte Frau: Wie die Gender Data Gap in der Medizin Frauenleben gefährdet

Eine Medizinerin beschreibt im Interview, warum die Orientierung am männlichen Körper in der Medizin zu Fehldiagnosen und verspäteten Behandlungen bei Frauen führt - und was sich ändern muss.

Der männliche Körper gilt in der Medizin noch immer als Standard - mit fatalen Folgen. So können sich Frauen Gehör verschaffen. Eine Patientin kommt mit Nackenschmerzen in die Notaufnahme.

Zunächst wird sie orthopädisch behandelt, mit Schmerzgel und Schmerzmitteln. Erst als sich die Beschwerden verschlimmern, stellt sich heraus: Sie hatte einen Herzinfarkt und muss auf die Intensivstation. Solche Fälle stehen exemplarisch für ein Problem, das in der Medizin lange unterschätzt wurde - die Gender Data Gap. Die Medizinerin und Autorin Sriusdiga Manivannan, auf Social Media bekannt als @medSri, beschreibt genau diese blinden Flecken in ihrem Buch "Die unerforschte Frau" (neva Verlag).

Sie zeigt, wie stark Forschung, Diagnostik und medizinisches Wissen bis heute am männlichen Körper als Standard ausgerichtet sind - und welche konkreten Folgen das für Frauen haben kann. Im Interview mit spot on news spricht sie darüber, warum Symptome bei Frauen noch immer zu oft falsch eingeordnet werden, welche strukturellen Ursachen dahinterstehen und was sich ändern muss, damit Frauengesundheit nicht länger ein medizinischer Sonderfall bleibt.

Wenn wir über die Gender Data Gap sprechen: Wo zeigt sich diese Lücke in der Medizin am deutlichsten im echten Leben von Patientinnen? Sriusdiga Manivannan: Die Gender Data Gap zeigt sich für mich am deutlichsten in den Momenten, in denen Frauen merken: Mein Körper passt nicht in das Raster, nach dem Medizin lange gedacht wurde. Das betrifft Diagnosen, Medikamente, Forschung und auch die Art, wie Beschwerden bewertet werden.

Beim Herzinfarkt zum Beispiel denken viele sofort an den Mann mit starkem Druck auf der Brust. Frauen können natürlich auch Brustschmerzen haben, aber Beschwerden können zusätzlich oder viel unspezifischer auftreten: Nacken-, Kiefer- oder Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Luftnot, kalter Schweiß oder extreme Erschöpfung. Ich habe selbst in der Notaufnahme eine Patientin erlebt, die vor allem mit Nackenschmerzen kam. Sie wurde zunächst orthopädisch behandelt, mit Schmerzgel und Schmerzmitteln.

Als es schlimmer wurde, kam sie zu uns. Am Ende war es ein Herzinfarkt, und sie kam auf die Intensivstation. Das zeigt sehr konkret: Wenn wir Symptome bei Frauen falsch einordnen, verlieren wir kostbare Zeit. Auch bei Medikamenten sieht man diese Lücke.

Ein Beispiel ist Zolpidem, ein Schlafmittel. Auffällig wurde es, weil Frauen am nächsten Morgen häufiger noch beeinträchtigt waren und es dadurch mehr Risiken im Straßenverkehr gab. Der Grund: Frauen bauen Zolpidem im Durchschnitt langsamer ab, sodass morgens noch mehr Wirkstoff im Blut ist. Deshalb wurde die empfohlene Dosis für Frauen gesenkt.

Für mich zeigt das: Die Gender Data Gap ist keine abstrakte Forschungslücke. Sie kann bedeuten, dass Diagnosen später gestellt werden, Medikamente anders wirken und Frauen ihrem eigenen Körper irgendwann weniger vertrauen. Welche gesundheitlichen Probleme werden bei Frauen bis heute besonders häufig zu spät oder falsch erkannt und warum? Manivannan: Besonders häufig betrifft das Erkrankungen, die bei Frauen anders aussehen oder lange als "normal weiblich" abgetan wurden.

, starke Regelschmerzen, PCOS, Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenprobleme, Migräne, ADHS, Wechseljahresbeschwerden, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Problem ist nicht, dass Frauenkörper komplizierter sind, sondern dass sie zu lange nicht ausreichend erforscht wurden. Viele Symptome wurden nicht ernst genommen und mit Stress, Psyche, Hormonen oder "das ist halt so bei Frauen" erklärt. Gerade bei Schmerzen wird das deutlich: Mädchen und Frauen hören bei starken Regelschmerzen oft jahrelang, das sei normal.

Dabei können solche Schmerzen ein Hinweis auf Erkrankungen wie Endometriose sein. Der Schaden entsteht nicht nur durch die Erkrankung selbst, sondern durch die verlorene Zeit bis zur richtigen Diagnose. Warum neigt die Medizin dazu, weibliche Symptome schneller als "unspezifisch" oder "psychosomatisch" abzutun? Manivannan: Ich glaube, das passiert, weil Medizin lange am männlichen Körper als Standard gelernt wurde.

Was davon abweicht, wirkt schneller unspezifisch oder wird als Stress oder psychosomatisch eingeordnet. Dazu kommt fehlende Forschung: Wir wissen über viele weibliche Schmerzverläufe oder hormonelle Zusammenhänge noch zu wenig. Statt "Wir wissen es noch nicht genau" heißt es dann oft: "Das ist wahrscheinlich psychisch.

" Ich finde, wir müssen Medizinerinnen und Medizinern auch erlauben, nicht sofort alles zu wissen. Dieses ehrliche "Ich weiß es noch nicht, aber wir suchen weiter" nimmt Druck von beiden Seiten und ist für Patientinnen viel besser als eine schnelle falsche Sicherheit. Psychosomatik ist real, aber sie darf kein Abstellraum für ungelöste Medizin sein. Ist das eher ein Problem der Forschung, der Ausbildung oder der klinischen Praxis - oder alles zusammen? Manivannan: Es ist leider alles zusammen





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