Die unerwartete Wendung von 'The Usual Suspects'

Der Thriller 'The Usual Suspects' ist ein Klassiker, der viel Beachtung fand und wahrscheinlich für einen der cleversten Kinomomente aller Zeiten gesorgt hat.

Die unerwartete Wendung dieser Filmperle der 90er mit Kevin Spacey ist genial und wurde oft aufgegriffen. Das Katz-und-Maus-Spiel ist bald im TV zu sehen. Der Thriller ' The Usual Suspects ' ist ein Klassiker, der viel Beachtung fand und wahrscheinlich für einen der cleversten Kinomomente aller Zeiten gesorgt hat.

So wurde die wohl bekannteste Szene des Krimi-Films unter anderen von einem cleveren Schauspieler gespielt. Kleinkriminelle verüben eine Reihe von Verbrechen. Doch für ihren aktuellen Coup werden sie von dem gefährlichen Gangsterboss Keyser Söze beauftragt, dem man besser nicht absagen sollte. Aus Angst, bald bei den Fischen zu liegen, gehen die fünf Ganoven dem Auftrag nach.

Doch der Auftrag endet in einem Reinfall. Die Ermittlungen der Polizei führen zu Gangsterboss Söze, doch es gibt nur ein Problem: Bis jetzt hat niemand Söze je gesehen. Nicht nur die Starbesetzung bestehend aus Kevin Spacey, Kevin Pollak, Benicio del Toro oder Stephen Baldwin machen den Film sehenswert. Auch die beiden verdienten Oscar-Auszeichnungen, unter anderem für das beste Originaldrehbuch, sprechen für den Filmklassiker.

Auf Netflix ist der Film bald wieder zu sehen, daher solltet ihr euch das Video über die Produktionen ansehen, die im Jahr 2026 auf dem Streamingdienst zu erwarten sind





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