Die ungewöhnlichen Wege von "The Mandalorian And Grogu"

Die Fortsetzung von "The Mandalorian" setzt auf viele bewährte "Star Wars"-Zutaten, aber auch mit Altbewährtem bricht. So bekommen wir erstmals klassische Opening Credits und keine Post-Credit-Szene.

Seit Markus als Kind die Schlacht von Hoth im Fernsehen bestaunt hat, hat er sein Herz an " Star Wars " verloren - und kehrt immer wieder gern in die weit, weit entfernte Galaxis zurück.

Die "The Mandalorian"-Fortsetzung "The Mandalorian And Grogu" geht in vielerlei Hinsicht ungewohnte Wege. Dabei verzichtet das Leinwand-Abenteuer auch auf ein ganz charakteristisches "Star Wars"-Element, das bislang in jedem Kinofilm der Saga vorkam.

"kommt nicht nur deswegen eine Sonderrolle zu, weil es der erste "Star Wars"-Kinofilm in fast sieben Jahren ist (seit "" aus dem Jahr 2019). Es ist außerdem das erste Mal, dass eine "Star Wars"-Serie im Kino fortgesetzt wird. Und das ist noch nicht alles: "The Mandalorian And Grogu" setzt zwar auf viele bewährte "Star Wars"-Zutaten, bricht hier und da aber auch ganz bewusst mit Altbewährtem.

So bekommen wir etwa erstmals in einem "Star Wars"-Kino-Abenteuer klassische Opening Credits präsentiert (die obendrein zwei am Film Beteiligte). Die Episoden 1 bis 9 steckten bekanntlich allesamt voller ikonischer Duelle mit der legendären Waffe der Jedi und Sith.

Und selbst die Spin-off-Filme "In "Rogue One" bekommen wir ganz am Ende noch die eindrucksvolle Szene serviert, in der sich Darth Vader mit seinem roten Lichtschwert durch eine Gruppe Rebellen metzelt, während es in "Solo" ebenfalls ganz am Schluss zu einem Cameo von Ex-Sith Maul kommt, der hier seine bekannte Doppel-Lichtschwert-Klinge ausfährt. Die Macht, verfügt allerdings nach wie vor über kein Lichtschwert.

Und auch sonst taucht in dem in sich geschlossenen Abenteuer nicht plötzlich ein Schwertschwinger auf, um für einen Gastauftritt à la Vader, Maul oder Luke Skywalker in "The Mandalorian" seine Fechtkünste unter Beweis zu stellen. Ein weiterer ungewöhnlicher Aspekt von "The Mandalorian And Grogu" ist übrigens zugleich der Grund, warum sich das Sitzenbleiben beim Abspann auch ohne Post-Credit-Szene lohnt





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