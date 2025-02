Die Unterdrückung der Wissenschaft: Trumps Angriff auf den Umweltschutz

Der Artikel beschreibt die Kürzung von Umweltprojekten durch die US-Regierung unter Präsident Trump. Besonders die EPA und die NOAA werden als Opfer der Politik des Klima-Realitätsleugnen ausgemacht. Wissenschaftler und Experten warnen vor den Folgen dieser Kürzungen für den Umweltschutz und den Klimawandel.

John Whitehead, 61 Jahre alt und Professor für Umweltökonomie an der Appalachian State University in Boone, North Carolina, war geschockt. Zusammen mit einem Team von über 150 Wissenschaft lern hatte er an der ersten Bestandsaufnahme der Natur in den USA, dem National Nature Assessment (NNA), gearbeitet.

Das Projekt sollte den Zustand aller Landschaften, aller Tier- und Pflanzenarten des Landes erfassen, ebenso wie die Vorteile, die diese der Menschheit bringen, und die Veränderungen, denen sie ausgesetzt sind. Tausende Arbeitsstunden hatten die Wissenschaftler investiert, sie standen kurz davor, ihre Beiträge einzureichen. Doch kaum eine Woche nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump erhielt der NNA-Koordinator Whitehead und seinen Kollegen die erschreckende Nachricht: Die Regierung habe angeordnet, das Projekt sofort einzustellen.Besonders erpicht ist Trump laut Wissenschaftlern Johann Grolle und Claus Hecking darauf, die Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) zu schwächen. Johann und Claus haben die Entwicklungen der vergangenen Wochen verfolgt. Auf der Expertise der EPA beruht nicht nur die Umwelt-, sondern auch die Klimaschutzgesetzgebung. Diese auszuhebeln, war Trump bereits in seiner ersten Amtszeit ein zentrales Anliegen. Er werde von der EPA »nur kleine Stücke übrig lassen«, hatte er geprahlt. Beim zweiten Anlauf zeigt er sich laut Johann und Claus bestens darauf vorbereitet. Unverblümt beschrieb Russell Vought, den Trump soeben zum Direktor seines Haushaltsbüros ernannt hat, wie mit EPA-Bürokraten zu verfahren sei: »Wir wollen sie traumatisieren. Wenn sie morgens aufwachen, dann sollen sie nicht zur Arbeit gehen wollen.« Noch eine zweite Bundesagentur haben Trump, Musk und ihre Leute als Hort des »Klima-Alarmismus« ausgemacht: die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die unter anderem zuständig ist für die Analyse von Klima- und Wetterdaten sowie die Extremwetterforschung. »Wenn Gelder von diesen Projekten abgezogen werden, kann das uns allen schaden«, sagt Rick Spinrad. Der 70-jährige Ozeanologe hat die NOAA bis zum 20. Januar geleitet. Zu den Hauptaufgaben der Behörde gehöre es, frühzeitig Informationen über Extremwetterereignisse, andere Naturgefahren und Klimaveränderungen zu beschaffen – damit sich Betroffene darauf einstellen können. »Mit Klima-Alarmismus«, sagt Spinrad, »hat das nichts zu tun. Es ist Klima-Realismus. Wenn wir erfahren, dass es einen Schneesturm geben wird, bereiten wir uns doch auch darauf vor.





