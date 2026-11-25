Die US-Armee rüstet ihre Luftabwehr in Südkorea digital auf. Doch ein europäischer Nato-Partner war bei der neuen Patriot-Technik deutlich schneller.

Polen hatte diesen Bereitschaftsstand bereits im Dezember 2025 erreicht, berichtet das Nachrichtenportal „“. Das Land ging bei der operativen Einführung von IBCS schneller voran als die US-Armee.

Warschau schloss 2024 einen Vertrag über rund 2,29 Milliarden Euro für die Beschaffung des Systems. Am 18. Dezember 2025 wurde die volle Einsatzbereitschaft des ersten polnischen Patriot-Dywizjons mit zwei Batterien im IBCS-Verbund bekannt gegeben. Bisher arbeiten Patriot-Batterien weitgehend mit eigenen, voneinander getrennten Sensornetzwerken.

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Der zugehörige Radar AN/MPQ-65 übermittelt seine Daten an die Feuerleitstelle, die wiederum die Startgeräte der jeweiligen Batterie steuert. Der Radar erfasst dabei laut dem Bericht einen festgelegten Sektor und nicht den gesamten Luftraum rund um das zu schützende Gebiet. IBCS verändert diese Struktur. Das von Northrop Grumman entwickelte System vernetzt Radare, Feuerleitstellen und Startgeräte verschiedener Einheiten.

Dadurch kann ein Sensor ein Ziel erfassen, während ein anderes, mit dem Netzwerk verbundenes Startgerät den Abfangflugkörper einsetzt. Entscheidend ist das Prinzip, jeweils den am besten geeigneten Sensor mit dem verfügbaren Wirkmittel zu verbinden. Weil Radare, Raketenwerfer und Kommandozentralen nicht mehr direkt nebeneinanderstehen müssen, lässt sich das System über ein deutlich größeres Gebiet verteilen. Fällt ein Element aus, können andere eingebundene Systeme dessen Aufgaben übernehmen, sofern sie dazu technisch in der Lage sind.

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Die offene Architektur erleichtert außerdem die spätere Einbindung weiterer Radare und Waffensysteme. MikeMareen / Getty ImagesDie Einführung von IBCS erfolgte schrittweise. Im Mai 2023 erreichte das System seine anfängliche Einsatzbereitschaft. Im Dezember 2024 erhielt ein Bataillon in Fort Bliss in Texas die ersten Systeme für den Einsatzbetrieb und weitere Erprobungen.

Bei einem Test auf dem Truppenübungsplatz White Sands zerstörten Soldaten am 2. Oktober 2025 zwei Marschflugkörper-Ziele. Mit der Zertifizierung der Delta-Batterie in Südkorea erreicht nun auch ein US-Verband diesen Stand. Für die dort stationierten Soldaten ist das System vor allem mit Blick auf die mögliche Bedrohung durch nordkoreanische ballistische Raketen relevant.