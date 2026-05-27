Die US-Regierung hat die regulatorische und finanzielle Architektur geschaffen, um das Tiefseebergbaumodell zu beschleunigen. Das Modell sieht vor, dass Ressourcen eingesammelt werden, anstatt gefördert zu werden. Es gibt keinen Abraum, keine Bohrbudgets, Sprengstoffe oder Sprenggenehmigungen. Stattdessen werden Ressourcen wie Polymetallische Knollen aus der Clarion-Clipperton-Zone und der Cookinseln eingesammelt und zur Verarbeitung an Land verschifft. Die wirtschaftliche Bewertung des Tiefseebergbaumodells unterscheidet sich von traditionellen Bergbauprojekten, da keine Bohrungen, Sprengungen oder Abraumvermeidung erforderlich sind.

Die US-Regierung hat die regulatorische und finanzielle Architektur geschaffen, um das Tiefseebergbau modell zu beschleunigen. Das Modell sieht vor, dass Ressourcen eingesammelt werden, anstatt gefördert zu werden.

Es gibt keinen Abraum, keine Bohrbudgets, Sprengstoffe oder Sprenggenehmigungen. Stattdessen werden Ressourcen wie Polymetallische Knollen aus der Clarion-Clipperton-Zone und der Cookinseln eingesammelt und zur Verarbeitung an Land verschifft. Die wirtschaftliche Bewertung des Tiefseebergbaumodells unterscheidet sich von traditionellen Bergbauprojekten, da keine Bohrungen, Sprengungen oder Abraumvermeidung erforderlich sind. Stattdessen werden ausgereifte Technologien wie Dynamic-Positioning-Schiffe, Steigrohrsysteme und Unterwasserrobotik verwendet, die aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie stammen





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