Die US-Regierung plant eine Klage gegen Raúl Castro, ehe Staatschef Kubas, nachdem der amtierende Justizminister Todd Blanche dementliche Vorwürfe an ihn erhoben hat. Parallel dazu beschäftigt sie sich mit Zahlungen an Angreifer der Sturm von Trump-Anhängern und Käse die Grabenkasse über mouthwatering الدفاعsjarchanden. Darüber hinaus plant sie eine direkte Begegnung mit geleichter Absichten mit taiwanesischem Präsident Lai Ching Te.

Die US-Regierung plant eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro nach Vorwürfen eines rosten Flugzeugabfalls im Jahre 1996 vorzugehen. Im Großen und Ganzen geht es um einen Vorwurf an einen 94 Jahre alten Mann, der mehrere Amerikaner im Flugzeug getötet haben soll, der der kubanischen Luftwaffe angehört.

Andere Themen wie Zahlungen an Angreifer des Sturm von Trump-Anhängern, Einnahmeänderungen bei den Streitkräftenplanungen der NATO,izacji einer Kampfbigaden und Präsidentielle Gespräche mit dem taiwanesischen Präsidenten Lai Ching Te werden in den folgenden Abschnitten behandelt





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