Nach den Midterms in den USA stellt die ARD ihr Abendprogramm um. Ein Brennpunkt ordnet den Sieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses ein und beleucHtet die Folgen für Präsident Trump und das transatlantische Verhältnis.

Die ARD stellt ihr Abendprogramm um

Nach den Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten ändert das Erste am Mittwoch,dem 4. November 2026, sein Abendprogramm. Um 20.15 Uhr strahlt der Sender einen 25-minütigen Brennpunkt aus. Die Sendung des WDR trägt den Titel Die USA haben gewählt und wird von Ellen Ehni moderiert. mit der kurzfristigen Umstellung reagiert die ARD auf die politische Bedeutung des Wahlausgangs, der weit über die Vereinigten Staaten hinaus Beachtung findet.

Die Ausgabe soll die wichtigsten Ergebnisse einordnen und deren Folgen für die kommenden Jahre beleuchten. Ein Brennpunkt ist ein Format, das die ARD bei besonderen Anlässen einsetzt, wenn aktuelle Ereignisse eine rasche Berichterstattung und Einordnung verlangen. die Entscheidung unterstreicht, welchen Stellenwert der Sender den Midterms beimisst, also den Zwischenwahlen, in denen ein Teil des Kongresses neu gewählt wird und die traditionell als Stimmungstest für die amtierende Regierung gelten.

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Demokraten gewinnen Mehrheiten in beiden Kammern

Bei den Kongresswahlen konnten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als genauso im Senat eine Mehrheit erringen. Damit verlieren die Republikaner ihre bisherige Kontrolle über beide Kammern des Kongresses, was die Handlungsspielräume der Regierung von Präsident Donald Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit deutlich verändern dürfte. die ARD nennt als wesentlichen Grund für das Ergebnis vor allem die Unbeliebtheit des Präsidenten bei großen Teilen der Wählerschaft.

Eine der Einzelentscheidungen des Abends betrifft den Bundesstaat Texas. Dort gewann James Talarico einen Sitz im Senat für die Demokraten. Texas gilt traditionell als konservative Hochburg, sodass der Sieg in diesem Bundesstaat von besonderer Symbolkraft ist. Genauso in North Carolina und Kansas setzten sich Kandidaten durch, die sich nach Einschätzung der Berichterstattung in der politischen Mitte ihrer Partei verorten. Solche Bewerber gelten oft als anschlussfähig für Wechselwähler und können Mehrheiten über das eigene Lager hinaus gewinnen.

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Die Analyse der Zahlen übernimmt ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn. er ordnet die Ergebnisse nach Bundesstaaten, Wählergruppen und Entwicklungen gegenüber früheren Wahlen ein. Ergänzend berichtet Tina Hassel aus dem ARD-Studio in Brüssel,wie die Entwicklungen in den USA in Europa wahrgenommen werden. Die Auswertung stützt sich auf die vorliegenden Wahlergebnisse, die sich in den einzelnen Bundesstaaten teils erst im Verlauf des Abends vollständig abzeichneten.

Folgen für Trump und das transatlantische Verhältnis

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Frage, was das Wahlergebnis für die weitere Amtszeit von Donald Trump und für die Republikaner bedeutet. Ein Kongress mit demokratischer Mehrheit kann Gesetzesvorhaben blockieren, Haushaltsentscheidungen beeinflussen und die Kontrolle über Regierungsmitglieder verschärfen. Für den Präsidenten bedeutet dies,dass Vorhaben in den verbleIbenden Jahren stärker verhandelt werden müssen und sich die politische Auseinandersetzung in Washington voraussichtlich zuspitzen wird.

Zugleich stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Die ARD-Korrespondentinnen in den USA, Gudrun Engel und Sandra Ratzow, erläutern in der Sendung die Hintergründe und die Positionen der beiden großen Parteien. Europäische Regierungen beobachten die Entwicklungen aufmerksam, da Handelsfragen, die Sicherheitspolitik in der Nato und die Unterstützung in internationalen Konflikten von der Zusammensetzung des Kongresses mitbestimmt werden.

Die Ausgabe des Brennpunkts liefert damit eine erste umfassende Einordnung eines Wahlergebnisses, dessen Folgen sich erst in den kommenden Monaten vollständig zeigen werden. Die Berichterstattung macht deutlich, dass die Kongresswahlen nicht nur die innenpolitische Machtverteilung in den USA verschieben, sondern auch die Rahmenbedingungen für die Beziehungen zu Partnern in Europa beeinflussen können.